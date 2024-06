TV LG OLED evo 4K da 55": altissima qualità a un prezzo MAI VISTO PRIMA

Amanti dei televisori di alta gamma, drizzate le antenne: i TV LG OLED evo 4K sono qui per farvi innamorare con la loro qualità visiva stratosferica e prestazioni da urlo. Sì, normalmente questi gioielli costano un occhio della testa, ma oggi Amazon vi fa un regalo anticipato. Potete portarvi a casa la versione da 55″ di questo spettacolare televisore a soli 949,99 euro grazie allo sconto del 19% rispetto al prezzo consigliato.

TV LG OLED evo 4K da 55″: il massimo del massimo a un prezzo da urlo

Sappiamo che non tutti i giorni si trova un’offerta così appetitosa. Questo TV non è solo un televisore, ma un’esperienza che vi porta dritti nel futuro. Grazie alla tecnologia Brightness Booster Max, le immagini sono fino al 30% più luminose rispetto a un classico LG OLED, grazie a un’architettura e algoritmi che sembrano usciti direttamente dal futuro. Con il processore α9 GEN6 dotato di AI, avrete una mappatura intelligente dei toni dinamica su ben 20.000 zone per fotogramma. In pratica, ogni singolo pixel viene trattato come una star di Hollywood.

Ma aspettate, c’è di più! La tecnologia DOLBY VISION IQ e DOLBY ATMOS vi porterà il cinema direttamente nel vostro salotto. Immagini vivide, dettagli mozzafiato e un audio così avvolgente che vi sembrerà di essere dentro il film. E per i gamer, questo TV è un sogno che diventa realtà: gameplay fluido e reattivo, input lag ridotto al minimo e quattro porte HDMI per giocare in 4K a 120fps con VRR e Dolby Vision. Avete capito bene, non dovrete più scegliere tra risoluzione e frame rate.

Insomma, se non avete ancora cliccato “aggiungi al carrello”, cosa state aspettando? Questa è una di quelle offerte che capitano una volta nella vita. Con Amazon Prime, la spedizione è rapida e gratuita, e potete anche dilazionare il pagamento in comode rate grazie a Cofidis. Allora, cosa aspettate? Regalatevi il meglio con il TV LG OLED evo 4K da 55″ a soli 949,99 euro. Le vostre serate non saranno mai più le stesse!