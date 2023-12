TV in streaming: tutta la programmazione Sky da 6,99 euro al mese con NOW

C’è una bella notizia per tutti gli appassionati di TV in streaming: grazie all’ultima offerta di NOW, l’intera programmazione Sky è disponibile a partire da 6,99€ al mese (12 mesi al prezzo di 10), con una permanenza minima di 1 anno. Ecco il link all’offerta.

Il Pass Entertainment di NOW offre l’accesso completo alle serie TV e agli show di Sky. E il prezzo di soli 6,99€ al mese per 12 mesi è un’ottima offerta, visto che consente di risparmiare 2 mesi di abbonamento.

TV in streaming: la programmazione di Sky a partire da 6,99€ al mese per 12 mesi

Oggi è il momento ideale per attivare il Pass Entertainment. Il motivo? Non solo per la nuova offerta di NOW, ma anche per il debutto della nuova attesissima edizione di MasterChef a partire da 14 dicembre.

Chef Cannavacciuolo, Chef Barbieri e Chef Locatelli tornano al timone di una nuova stagione del talent culinario più famoso della televisione italiana. Le nuove puntate andranno in onda tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW.

In aggiunta agli show originali di Sky, il Pass Entertainment di NOW offre la visione di tutte le serie TV di Sky. Tra le novità più attese di fine anno c’è Non ci resta che il crimine – La Serie, con un cast composto da Marco Giallini, Gianmarco Tognazzi, Giampaolo Morelli e Maurizio Lastrico.

La TV in streaming di NOW è disponibile a partire da soli 6,99€ al mese per 12 mesi su questa pagina. Il tempo minimo di permanenza richiesto per mantenere queste condizioni è pari a 1 anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.