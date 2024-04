TV Hisense QLED 4K da 65" in offerta: il prezzo scende sotto i 600€

Sei pronto a fare un salto qualitativo nella tua esperienza di intrattenimento domestico? Questa Smart TV Hisense QLED 4K 2023 da 65 pollici offre una qualità d’immagine straordinaria ed è perfetta sia per gli amanti del cinema che per il gaming.

Ora è disponibile a un prezzo speciale di 599,00€, con uno sconto del 14%. Questo Smart TV non solo si distingue per le sue prestazioni visive e sonore eccezionali ma convince anche per il suo design moderno ed elegante, adatto a tutti gli ambienti.

Con una risoluzione UHD 4K (3840×2160), il display QLED del 65E77KQ promette un’esperienza visiva mozzafiato. La tecnologia QLED assicura una gamma di colori più ampia e vivida, garantendo neri più profondi e contrasti sorprendenti. Ogni dettaglio sullo schermo viene portato in vita con una precisione e una chiarezza senza precedenti, rendendo ogni visione più immersiva che mai.

Il design slim e le cornici ridotte al minimo amplificano questa esperienza, massimizzando l’area di visualizzazione e immergendoti completamente nei tuoi film, programmi TV e giochi preferiti. La bellezza del 65E77KQ risiede non solo nella qualità dell’immagine ma anche nell’eleganza del suo design, che si adatta perfettamente a qualsiasi spazio abitativo.

Sul fronte delle funzionalità Smart, VIDAA U6 porta l’esperienza utente a un nuovo livello. Questa piattaforma intuitiva ti permette di accedere rapidamente a una vasta gamma di contenuti online, dalle app di streaming come Netflix, Youtube, Prime Video, Disney+, fino a Rai Play, con semplici comandi vocali o tramite l’Alexa integrato. La navigazione è fluida e personalizzabile, garantendo che i tuoi contenuti preferiti siano sempre a portata di mano.

Insomma, si tratta di una scelta eccellente per chi cerca un’esperienza di intrattenimento domestico di alta qualità. Con un prezzo competitivo di 599,00€, questo Smart TV va comprato subito.