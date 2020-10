Non avete una Smart Tv e siete alla ricerca di un Tv Box Android funzionale, facile da utilizzare e soprattutto economico? Ecco a voi il prodotto che fa per voi in offerta su Amazon a soli 16,99 euro, ma affrettatevi perché è un’offerta a tempo. Le sue caratteristiche principali sono design ricercato, buona costruzione e hardware di pregio.

Tv Box T95 Mini scontato su Amazon

Stiamo parlando del Tv Box T95 Mini della HaiFen e queste sono le sue caratteristiche principali. Il dispositivo è dotato di processore Quad core cortex-A53 H6 con una frequenza operativa di 2 GHz, una GPU Mali-T720MP2, una memoria flash di 16 GB e 2 GB di SDRAM. Tutto questo garantisce una buona libertà per scaricare e installare le applicazioni preferite, navigare nei siti Web, giocare e guardare film senza problemi. È inoltre possibile espandere la memoria tramite lo slot per schede TF, senza buffering e senza la preoccupazione di esaurire lo spazio.

Per quanto riguarda la connettività, il Tv Box T95 Mini è dotato di Wi-Fi 2.4G integrato e supporta una velocità da 10 a 100 Mb/s LAN Ethernet RJ-45. È inoltre dotato di porta HDMI 2.0 e una porta USB 3.0. Il punto di forza di questo dispositivo, però, è il supporto alla decodifica e alla riproduzione di quasi tutti i formati audio e video più diffusi, con tanto di risoluzione massima Ultra HD da 6K@30fps, che è più chiara di 4K. Potete quindi giocare a migliaia di giochi Android su un grande schermo da 6K e godervi un’esperienza di qualità superiore con meno buffering. Inoltre, questo Tv Box supporta anche il 3D e mouse e tastiera wireless a 2,4 GHz tramite dongle USB anche se all’interno della confezione è presente un comodo telecomando.

Infine il sistema operativo del Tv Box T95 Mini è Android 9.0 che aggiunge una manciata di nuove funzionalità, ottimizzazioni e correzioni di bug, essendo radicalmente diverso dalla versione Android 8.0. Insomma, se state cercando un Tv Box compatto (9.3 x 9.3 x 2.1 cm con un peso di 360 grammi), robusto e affidabile non lasciatevi scappare questa offerta a tempo di Amazon.

