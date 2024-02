TV 4K Samsung 65'' con Digitale Terrestre: nuovo CALO di prezzo

Immagini strabilianti e suoni potentissimi con l’imperdibile TV 4K Samsung da 65 pollici. Al suo interno trova spazio l’avanzatissimo processore Crystal 4K: potrai tuffarti in un mare di colori vibranti e dettagli super definiti. Ogni sfumatura è riprodotta fedelmente, per goderti un’esperienza visiva senza paragoni. Inoltre, il design sottile e moderno rende la TV Samsung adatta per qualunque ambiente.

Non perdere quest’opportunità, prima che la promozione termini: completa il tuo ordine su Amazon ad un prezzo di appena 568 euro invece di 699 euro, grazie ad un inaspettato sconto del 19% che farà tirare un sospiro di sollievo al portafoglio.

Torna in sconto la TV 4K Samsung da 65 pollici

Con la tecnologia HDR, le scene buie e luminose saranno rese con una nitidezza senza precedenti: non perderai neanche il minimo dettaglio nelle situazioni più complesse. Sei un appassionato di giochi? Il Motion Xcelerator della TV 4K Samsung porterà la tua esperienza di gioco ad un livello superiore, con immagini sempre fluide.

Il sistema di upscaling, con un’analisi frame per frame, regalerà a tutti i tuoi contenuti preferiti una risoluzione 4K, per una definizione sorprendente. Ottima la tecnologia PurColor, per riprodurre alla perfezione una vasta gamma di colori e rendere la visione con la TV Samsung ancora più realistica ed immersiva.

La tecnologia OTS Lite assicura un suono dinamico e, grazie a Q-Symphony, i diffusori della Samsung TV e della soundbar saranno in grado di ricreare un effetto surround di altissimo livelli. Da sottolineale infine il supporto DVB-T2, che permetterà al televisore Samsung di ricevere il nuovo Digitale Terrestre 2.0 senza decoder aggiuntivi.

Fai in fretta, prima che le unità a disposizione finiscano: aggiungi al carrello la TV 4K Samsung da 65 pollici per risparmiare oltre 131 euro, arriverà a casa prestissimo e con consegna gratis.

