Tutto Vero Tasso Zero MediaWorld: 3 offerte Apple che terminano oggi

Restano solo poche ore per la fine della promozione Tutto Vero Tasso Zero MediaWorld, grazie alla quale è possibile dilazionare la spesa in 20 rate a interessi zero con il primo pagamento a partire da ottobre.

Per questo rush finale, ci concentreremo su tre offerte da non perdere che hanno per protagonisti articoli Apple: un Apple Watch Series 9, un iPhone 15 Pro e un MacBook Air con a bordo il processore proprietario M3*. Per tutti gli altri prodotti che rientrano nella promozione, collegatevi a questa pagina del sito MediaWorld.

3 offerte Apple da non perdere per il Tutto Vero Tasso Zero MediaWorld

Apple Watch Series 9 in offerta a 369,99 euro invece di 459 euro, pagabili anche in 20 rate a interessi zero da 18,50 euro al mese (19% di sconto rispetto al prezzo consigliato)

iPhone 15 Pro 128 GB in offerta a 1.049 euro invece di 1.239 euro, pagabili anche in 20 rate a interessi zero da 52,45 euro al mese (15% di sconto rispetto al prezzo consigliato)



MacBook Air 13 M3 8+256 GB in offerta a 1.099 euro invece di 1.349 euro (18% di sconto rispetto al prezzo consigliato) ESAURITO



iPhone 13 in offerta a 599 euro invece di 759 euro, pagabili anche in 20 rate a interessi zero da 29,95 euro al mese (21% di sconto rispetto al prezzo consigliato)

* mentre scrivevamo il pezzo, la disponibilità del MacBook Air 13 con il processore M3 è esaurita. Lo abbiamo sostituito con l’iPhone 13, che a distanza di tre anni dalla sua uscita rimane uno degli iPhone dal miglior rapporto qualità-prezzo, in particolare per quanti vogliono passare da Android a iOS senza spendere una fortuna, con la garanzia di ricevere tra le mani un telefono che dà ampie garanzie anche dal punto di vista degli aggiornamenti.