Tutto sulle 7 nuove funzionalità in arrivo su Android

Modificare i messaggi, hotspot istantaneo tra dispositivi, widget e Google Home anche su smartwatch: queste sono soltanto alcune delle sette nuove funzionalità che verranno introdotte a breve sui dispositivi Android. Alcune di queste feature erano state già anticipate nei mesi scorsi, ma ora da Google è arrivata l’ufficialità. L’obiettivo, ha spiegato, è quello di migliorare la quotidianità degli utenti.

Passa velocemente da un dispositivo all’altro

La prima funzionalità introdotta sarà la modifica dei messaggi inviati attraverso Google Messaggi: basterà toccare il testo e tenerlo premuto per aggiustare errori di battitura, aggiungere parole o punteggiatura. C’è un limite, però: la modifica potrà essere effettuata soltanto entro quindici minuti dall’invio.

Un’altra funzione interessante è l’hotspot istantaneo: sarà possibile connettere tablet Android o Chrombook alla connessione condivisa del telefono senza dover inserire la password. Renderà molto più semplice anche cambiare dispositivo durante una chiamata Google Meet: basta toccare l’icona “Cast” per passare velocemente da un device connesso all’altro.

La casa domotica arriva su smartwatch

Tra le altre aggiunte interessanti, segnaliamo il nuovo widget preferiti di Google Home, che potrà essere integrato direttamente nella schermata iniziale dello smartphone per gestire e controllare a colpo d’occhio tutti i dispositivi smart collegati in casa, senza dover aprire ogni volta l’app. Il widget è già disponibile per chi è iscritto alla preview pubblica.

Sempre in ambito casa domotica, anche gli smartwatch con sistema operativo Wear OS potranno personalizzare l’interfaccia inserendo il riquadro preferiti di Google Home. Ciò permetterà di controllare i dispositivi direttamente dal bracciale smart. E quindi: accendere le luci, abbassare la temperatura o aprire la porta di casa, in pochi tocchi.

Aprire e chiudere l’auto con il solo smartphone

A proposito di smartwatch, i residenti di Stati Uniti e Germania (ancora non è possibile sapere se e quando la funzionalità verrà estesa anche all’Italia) potranno effettuare pagamenti sicuri anche con PayPal su Google Wallet. Cambiando ambito, Google ha annunciato l’espansione del sistema di chiave digitale: ora disponibile su modelli MINI selezionati, presto verrà estesa anche a determinati veicoli Mercedes-Benz e Polestar. Come funziona? Con la chiave digitale, è possibile chiudere, sbloccare e avviare l’auto semplicemente con lo smartphone.

Ultima – ma meno importante delle precedenti – novità riguarda le emoji: presto verranno lanciate nuove combinazioni di sticker Emoji Kitchen, una funzionalità che permette di mescolare le proprie “faccine” preferite per inviarle come adesivi tramite Gboard, la tastiera Google. Quando verranno ufficialmente introdotte queste funzionalità, di cui alcune particolarmente utili? Google non ha rilasciato una data ufficiale: è probabile che nelle prossime settimane ne sapremo di più.