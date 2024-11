Tutto in ordine con la ciabatta multipla da 12 prese universali, 4 interruttori e 3 USB

Sulla tua scrivania hai tantissime cose che vanno alimentate e troppi cavi che creano un disordine pazzesco? Allora risolvi con una spesa minima. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello questa ciabatta multipla a soli 29,81 euro, invece che 45,99 euro, applicando il coupon che vedi in pagina.

Dunque ricapitolando, ora puoi avvalerti di uno sconto sul prezzo originale del 35% più un ulteriore ribasso con il coupon del 15% per un risparmio totale di oltre 16 euro, ovvero più della metà. Una grandissima occasione dunque da non farsi sfuggire. Con questa torretta che possiede tantissime prese puoi collegarci di tutto e avere anche la scrivania molto più in ordine.

Ciabatta multipla a forma di torretta super versatile

Il particolare design di questa ciabatta multipla ti consente di avere tutto ciò che ti serve sulla scrivania senza occupare tanto spazio. Infatti si estende in verticale piuttosto che in orizzontale, dunque è molto compatta e potrai sfruttare tutti i suoi lati per collegare i tuoi dispositivi.

È dotata di 8 prese universali e 4 schuko che ti permettono quindi di alimentare praticamente qualsiasi cosa, da un computer fisso a uno portatile, dalle lampade alla stampante. Ognuna di queste prese possiede anche un interruttore autonomo per attivarle e disattivarle senza dover attaccare e staccare le prese. Inoltre è dotata anche di 3 porte USB Type-A e 1 porta USB Type-C per poter ricaricare i dispositivi mobili come smartphone e tablet. Possiede delle protezioni da sovratensione e cortocircuito che rendono questa torretta assolutamente sicura.

Non aspettare troppo perché questi sconti scadono sempre in pochissimo tempo. Dunque prima che ciò accada vai sua e acquista la tua ciabatta multipla a soli 29,81 euro, invece che 45,99 euro, applicando il coupon che vedi in pagina. Completa l’ordine adesso e la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.