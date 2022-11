Tutto il giorno fuori casa? Assicuragli il cibo: sistema GENIALE in sconto

Amo moltissimo gli animali ed ho cani e gatti. Non sono però una fanatica degli accessori strampalati o improbabili. Quando ho scoperto questo sistema automatico per dar loro da mangiare me ne sono innamorata, invece. Non sono tutto il giorno fuori casa, almeno in settimana. Capita invece di mancare per molte ore nel weekend e – si sa – il felino non è esattamente l’animale che fai montare in auto e porti in giro. Allo stesso modo, lasciargli grosse quantità di cibo a disposizione, tutto insieme, lo porterebbe a ingozzarsi.

Ecco allora che questo tipo di gadget mi ha permesso di essere a casa anche quando non ci sono. Inserisco una buona quantità di crocchette e programmo (in modo molto semplice) la loro erogazione decidendo intervalli e quantità e il gioco è fatto. All’orario prestabilito, il cibo cadrà nella ciotola ed emetterà quel rumore per loro inconfondibile, invitandoli ad andare a mangiare. Uno spasso anche da vedere in funzione.

Inoltre, puoi decidere come alimentarlo: se hai possibilità puoi sfruttare la corrente elettrica. Diversamente, puoi usare delle comuni batterie.

Non perdere l’occasione di prenderlo a mini prezzo da Amazon: completa l’ordine adesso per accaparrartelo a 53€ circa appena con spedizioni veloci e gratuite garantite, dai servizi Prime.

La mangiatoia automatica è geniale: da provare

Semplice da configurare, ma anche sicura: il contenitore del cibo – che è super ampio – viene chiuso con blocco. In questo modo, i tuoi animali non saranno assolutamente in grado di aprirla, lasciando i croccantini al sicuro. La ciotola è in acciaio e quindi facilmente lavabile.

Grazie all’ampia capienza, è perfetta per più di un gatto, ad esempio. Ancora, potresti lasciare il felino da solo anche un paio di giorni – in caso di stretta necessità – e non ci sarebbero problemi. Il cane, naturalmente, ha esigenze diverse dal gatto e non va lasciato troppo da solo. Tuttavia, se manchi per ore – e rischi di fargli saltare il pasto – in questo modo risolverai il problema.

Approfitta della super promozione Amazon del momento per accaparrarti questo sistema geniale per erogare cibo in modo automatico. Stare fuori tutto il giorno non sarà più un problema: i tuoi animali saranno adeguatamente nutriti e non ti guarderanno con sdegno quando rientri (lo farebbero i gatti, si intende: per il cane rimarresti il suo unico dio anche se lo lasciassi senza cibo per giorni!). Completa adesso l’ordine e prendilo a 53€ circa appena con spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Risolvi un bel problema e il prezzo è ottimo: ce l’ho, lo uso spesso e un annetto fa un modello molto simile l’ho pagato di più.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.