Tutto diventa un RICORDO con questa Fujifilm Instax Mini (GRAN SCONTO)

Non hai più bisogno di andare in giro per la tua galleria e trovare le foto di quella giornata che tanto ti sta a cuore. Tienila a portata di mano: in un portafoto, sul muro, ovunque tu voglia con la Fujifilm Instax Mini con cui punti e scatti.

Riporti il fascino delle istantanee ai giorni moderni in modo intelligente e potendo sperimentare come vuoi. È in promozione su Amazon, apri la pagina e aggiungila al carrello per pagarla soltanto 61€ e pochi centesimi. Il secondo ribasso si applica direttamente al check out.

Le spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia sono le tue migliori amiche, se hai Prime non farti problemi.

Fujifilm Instax Mini: è il momento di cedere alla tentazione

Punti, scatti, lei stampa e la foto è pronta all'istante. Altrimenti perché chiamare le pellicole “istantanee”? Non ci sono dubbi, questa macchinetta ti fa riscoprire la gioia che i genitori e i nonni hanno vissuto alla loro epoca e ti permette, senza ombra di dubbio, di tenere vicino al cuore e agli occhi i momenti più belli della tua vita.

Semplicissima da utilizzare, è perfetta anche per chi non se ne intende perché non richiede alcuna impostazione manuale. Appena punti il soggetto lei capisce in automatico la qualità della luce e si adatta per non farti sprecare neanche un foglio.

Che poi diciamocelo, con il gancetto che trovi in confezione averla sempre a portata di mano è semplice e in viaggio? Occupa il minimo spazio grazie al suo formato mini che non ti fa scendere a compromessi.

Ps: è presenta anche la modalità Selfie per scattare autoscatti pazzeschi.

Acquista al volo la tua Fujifilm Instax Mini, la telecamera istantanea che hai sempre desiderato. Ora tua con un doppio sconto su Amazon, appena 61,22€ se la aggiungi al carrello e benefici in automatico dei due ribassi. Non perdere tempo perché non ho idea di quanto questa promo possa durare. Le spedizioni, con Prime, ovviamente gratuite e veloci in tutta Italia.