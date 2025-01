Tutti gli smartwatch Samsung oggi in offerta a prezzi sconvolgenti

Oggi abbiamo deciso di selezionare i migliori smartwatch Samsung che puoi trovare in offerta su Amazon. Tutti prodotti di qualità eccezionale con sconti pazzeschi. Che tu sia un amante del brand o meno troverai occasioni davvero imperdibili. Fai presto però perché questi ribassi non dureranno molto tempo.

Smartwatch Samsung: i migliori 5 a prezzi fuori di testa

Samsung Galaxy Watch FE, in questa versione con cassa da 40 mm e vetro in cristallo di zaffiro, è tuo a soli 129 euro, con lo sconto del 35%. Gode di un sensore molto preciso che restituisce dati in tempo reale che potrai visualizzare sia sul display che nell’app dedicata.

Samsung Galaxy Watch4 è uno dei più acquistati e non serve nemmeno spiegarlo. Gode di una rapporto qualità prezzo davvero eccezionale e oggi lo puoi avere a soli 179,99 euro. È dotata del potente sistema operativo Wear OS, GPS integrato e la possibilità addirittura di fare un ECG.

Samsung Galaxy Watch6 Classic, nella versione LTE da 43 mm puoi metterlo nel tuo carrello a soli 285 euro, invece che 469 euro. È incredibilmente elegante e gode di una ghiera interattiva più sottile in acciaio inox. Potrai avvalerti di tantissime app e di un microfono integrato che ti permette di rispondere alle chiamate direttamente dal polso.

Samsung Galaxy Watch7 possiede l’integrazione dell’intelligenza artificiale, l’analisi del sonno e il GPS per monitorare i tuoi spostamenti in modo preciso. Ha il sensore BioActive e in questa versione Bluetooth da 40 mm lo puoi avere a soli 249 euro, con lo sconto del 22%.

Se non vuoi proprio fare rinunce allora godi ti questo sconto pazzesco che ti permette di risparmiare 136 euro e metti le mani sul fantastico Samsung Galaxy Watch Ultra. Anche in questo caso troviamo l’integrazione dell’intelligenza artificiale. Possiede una straordinaria cassa in titanio di grado aerospaziale robustissima da 47 mm ed è resistente all’acqua fino a 100 metri.

Come hai potuto vedere tutti questi smartwatch Samsung sono straordinari e poi oggi hanno un prezzo decisamente più basso. Quindi non perdere tempo e acquista quello che più fa per te. Se sei iscritto ad Amazon Prime lo riceverai a casa tua in pochi giorni e senza pagare la spedizione. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.