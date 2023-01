Tutti pazzi per OnePlus 11 5G: batte i record dell'azienda

Neanche un giorno fa l’OEM cinese di Pete Lau ha svelato la sua ultima ammiraglia di punta Android per il mercato internazionale; si chiama OnePlus 11 5G ed è un telefono potentissimo. Presto lo vedremo anche da noi (ci sarà un evento speciale il 7 febbraio, a quanto pare), ma in Cina è stato apprezzatissimo e ha registrato ottime performance di vendita.

OnePlus 11 5G: un nuovo record per la compagnia

Addirittura, la compagnia ha realizzato un post su Weibo per ringraziare i fan per l’affetto e per la fiducia, visto che questo nuovo smartphone ha stabilito un nuovo record di vendite in tutta la storia del marchio. Il presidente di OnePlus, Li Jie, ha così detto:

“Nelle ultime due ore di prevendita, OnePlus 11 ha battuto il record di vendite più veloce nella storia di OnePlus! Grazie a tutti per il vostro supporto e grazie per il vostro riconoscimento di OnePlus 11… Questo ci rende più convinti che fintanto che facciamo un buon lavoro sul prodotto, possiamo ottenere più supporto dagli utenti… “

Stando a quanto riporta il presidente poi, è difficile non considerare questo device se si cerca un gadget premium dal prezzo contenuto. Costa solo 3999 Yuan, al cambio 581 dollari. Speriamo che mantenga un prezzo vantaggioso anche da noi in Europa.

Sotto la scocca, OnePlus 11 5G presenta un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 con RAM da 12 o 16 GB di tipo LPDDR5X e Storage UFS 4.0 fino a 512 GB. Lo schermo è un’unità AMOLED 2K da 6,7″ con ProMotion da 120 Hz.

Il dispositivo dispone anche di un incredibile sistema per la dissipazione del calore a diamante di livello aerospaziale. La batteria è da 5000 mAh e si ricarica mediante la fast charge via cavo da 100W che consente al telefono di caricarsi da 0 a 100% in soli 25 minuti.

In Cina arriva con la ColorOS, mentre in Europa e nel resto del mondo disporrà della OxygenOS 13 basata su Android 13. I prezzi partono da 3999 Yuan per il taglio da 12+256 GB e arrivano a 4899 Yuan per la variante da 16+512 GB.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.