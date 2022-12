Tutti pazzi per iOS 16: adozione da RECORD per Apple

Il sistema operativo iOS 16 scopriamo che è stato installato sul 70% degli iPhone esistenti a soli 100 giorni dal debutto del softeware. A riportare questi dati ci ha pensato il sito di MixPanel.

iOS 16 piace: è installato sul 70% dei dispositivi

Come molti di voi sapranno, iOS 16 è arrivato sul mercato il 12 settembre di quest’anno, anche se ha ricevuto non poche critiche a causa dei numerosi bug con cui è approdato. Fin da subito, il tasso di adozione è andato meglio di quello di iOS 15. Gli utenti hanno scaricato e installato subito il nuovo firmware sui proprio melafonini.

Stando al rapporto di Mixpanel, scopriamo nel dettaglio che iOS 16 è presente sul 68,90% degli iPhone attualmente in commercio. iOS 15 invece è ancora al 24,82%. I telefoni con versioni più vecchi invece, sono ancora il 7%. Per fortuna Apple ha risolto gran parte dei bug con cui è arrivato il software ma adesso ci stiamo preparando per conoscere iOS 16.2 che introdurrà Apple Music Sing, nuovi widget per la Lock Screen, nuove opzioni per l’Always On Display di iPhone 14 Pro e Pro Max e ovviamente, l’app FreeForm di cui abbiamo già parlato in passato.

