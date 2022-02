Tutti pazzi per il Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

La serie Galaxy Tab S8 è da poco stata lanciata a livello globale, e il modello Ultra ha ricevuto la maggior parte dei preordini; sembra che le dimensioni gigantesche siano piaciute all'utenza di professionisti.

Dopo aver svelato la serie Galaxy S22 e la serie Galaxy Tab S8 all'inizio di questo mese, Samsung ha dato il via all'acquisto venerdì scorso in molti dei principali mercati. Oltre alla gamma di telefoni di punta, la line-up di tablet premium è ora disponibile per l'acquisto in Europa, Nord America e Corea del Sud. I device saranno in vendita in altri mercati il ​​prossimo mese.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: preordini da record

Il Galaxy Tab S8 ha un prezzo di circa 799€ per la versione da 128 GB negli Stati Uniti e arriva a 899€ per la versione da 256 GB. Il Galaxy Tab S8+ parte da 1049€ per la versione solo Wi-Fi da 128 GB e arriva fino a 1149€ per la versione 5G da 256 GB.

Il Tab S8 Ultra, il tablet più grande del gruppo, ha un prezzo iniziale di 1279€ per il modello da 128 GB. Le versioni da 256 GB e 512 GB del tablet hanno dei costi molto più elevati. Samsung lancerà presto versioni con modem di questo enorme tablet in mercati limitati.

Tutti e tre i tablet sono disponibili nelle varianti di colore Graphit, Pink Gold e Silver.

La compagnia ha affermato nel suo comunicato stampa che la serie ha ricevuto più preordini di qualsiasi gamma di tablet Galaxy. Ha già ricevuto il doppio del numero di preorder rispetto alla serie Tab S7 dell'anno scorso. Sembra che le persone amino il nuovo super device e il suo enorme display da 14,8 pollici.

Voi lo avete preordinato o acquistato? Fatecelo sapere. O avete preferito una delle iterazioni più economiche? Qual è stata la vostra scelta?

