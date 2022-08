Tutti pazzi per i MacBook di Apple: vendite al TOP

Secondo quanto si apprende, nonostante il mercato dei PC sia in leggero calo, le vendite di computer Apple (MacBook, Mac fissi) continuano a crescere sempre più. Sembra che l’interesse degli utenti verso questa categoria di prodotti sia ancora oggi invariato e che sia destinato ad aumentare nel tempo. Inoltre si scopre che i fornitori di componenti siano pronti per aumentare le produzioni nel terzo trimestre dell’anno, in concomitanza dell’arrivo delle festività natalizie. A riportare questa notizia ci ha pensato il giornale del DigiTimes citando alcune fonti interne.

MacBook: i computer di Apple sono i più richiesti

Scorpiamo che, nel corso del terzo trimestre del 2022, le spedizioni di computer Apple sono diminuite a causa di una serie di fattori (pensiamo alla situazione geopolitica instabile, alle restrizioni sanitarie legate alla pandemia da CoVid e non solo). Tuttavia, si scorpe che Apple voglia insistere nel segmento dei PC proponendo diverse soluzioni intriganti per gli studenti. Ci aspettiamo promozioni speciali (come la Back to School) e, perché no, anche un nuovo iPad entry level con USB C e nuovo design, magari.

Tornando a parlare di computer, sicuramente i MacBook e Mac fissi con M1 e M2 stanno sconvolgendo il mercato. Si tratta di device con piattaforma proprietaria Apple Silicon che garantisce performance mai viste prima ad una fascia di prezzo frizzantissima. Un esempio? L’ottimo desktop Mac Mini a soli 699,00€ con memoria unificata da 8 GB e storage da 256 GB.

Con questo computer sarete in grado perfino di montare video in 4K HDR senza il minimo problema su Final Cut o Premiere Pro. Insomma, è un gadget eccellente che da quasi due anni ha sconvolto il mercato. I laptop invece, sono dei veri Best Buy. Un esempio? Apple MacBook Air M1 a soli 1108,99€ (sconto immediato del 10%) con spedizione gratuita per i membri abbonati al servizio di Amazon Prime.

