Tutti pazzi per i Mac: il 2021 è stato da RECORD

Nel 2021 le spedizioni di Mac sono cresciute due volte più velocemente delle spedizioni complessive di computer Windows e ChromeOS.

Mac: vendite incredibili nel 2021

Un nuovo rapporto mostra che le spedizioni di Mac nel 2021 sono cresciute quasi il doppio rispetto al mercato dei PC nel suo complesso. La crescita annuale per computer Apple è stata del 28,3%, contro il 14,6% del mercato globale dei PC.

L'impressionante risultato è stato ovviamente fortemente guidato dalle vendite dei modelli M1 Pro e M1 Max MacBook Pro, che sono stati messi in vendita ad ottobre.

Canalys afferma che la crescita del mercato dei PC nel suo insieme è stata di per sé notevole, dato che ha seguito un anno eccezionale trainato dal COVID-19 nel 2020.

Il mercato dei PC ha chiuso il 2021 con il botto, poiché le spedizioni del quarto trimestre hanno superato i 90 milioni per il secondo anno consecutivo. Gli ultimi dati mostrano che le spedizioni mondiali di desktop, notebook e workstation sono cresciute dell'1% su base annua, arrivando a 92 milioni di unità rispetto ai 91 milioni di un anno fa.

Ciò ha portato le spedizioni totali per l'intero anno 2021 a 341 milioni di unità, il 15% in più rispetto all'anno scorso, il 27% in più rispetto al 2019. Inoltre, il settore ha registrato forti guadagni di fatturato, con il valore totale del quarto trimestre spedizioni stimate in 70 miliardi di dollari, un aumento annuo dell'11% rispetto al quarto trimestre del 2020. Per l'intero anno, le entrate hanno superato i 250 miliardi di dollari nel 2021 contro i 220 miliardi di dollari nel 2020, con un aumento del 15%, evidenziando la trasformazione sismica nel settore.

Il tasso di crescita annuale composto di due anni del 13% dal 2019 sottolinea quanto sia cresciuta drammaticamente l'importanza dei PC dall'inizio della pandemia da CoVid-19. Notebook e workstation mobili hanno continuato a guidare la carica, con le spedizioni di questi dispositivi in ​​crescita del 16% nel 2021 per raggiungere 275 milioni di unità. Le spedizioni di desktop e workstation desktop sono aumentate del 7% nel 2021 per raggiungere 66 milioni di unità.

Ishan Dutt, analista senior di Canalys, ha così ribadito:

“l 2021 è stato un anno spartiacque nella storia del mercato dei PC, con il posto del PC al centro del lavoro, dell'apprendimento e del tempo libero davvero consolidato. Il fatto che il mercato registri una crescita a due cifre in un impressionante 2020, nonostante la costante nuvola di vincoli di fornitura, la dice lunga su quanto sia stata forte la domanda di PC negli ultimi 12 mesi. In una visione a lungo termine, gli sviluppi più importanti nel 2021 sono stati i grandi aumenti della penetrazione dei PC e dei tassi di utilizzo. I PC sono ora nelle mani sia dei giovani studenti che dei membri più anziani della famiglia, mentre la proprietà di due o più PC a persona è diventata più comune nei mercati sviluppati. Dall'inizio della pandemia, una percentuale maggiore del normale di PC spediti è stata aggiunta alla base installata anziché dispositivi sostitutivi, specialmente in aree come l'istruzione e il lavoro a distanza. Ciò ha posto le basi per un continuo successo per l'industria dei PC poiché non si può tornare indietro rispetto a come sono integrati nella nostra vita quotidiana.

Apple ha visto le sue spedizioni annuali di Mac crescere da 22.574.000 nel 2020 a 28.958.000 nel 2021.