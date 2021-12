Tutti pazzi per gli indossabili: voi ne avete già uno?

Le spedizioni globali di dispositivi indossabili sono aumentate del 9,9% nel terzo trimestre del 2021: questo è quanto rivelato da un recente rapporto di IDC.

La domanda di indossabili è in aumento

La domanda di wearable è in costante aumento e il trend è continuato anche per il terzo trimestre di quest'anno. International Data Corporation (IDC) ha ora pubblicato un rapporto per il mercato globale dei dispositivi indossabili per il terzo trimestre del 2021.

Secondo il report, il mercato ha assistito a una crescita del 9,9% su base annua, aumentando le spedizioni a 138,4 milioni di unità. Non sorprende che le spedizioni di auricolari, inclusi i modelli TWS, siano aumentate del 26,5%.

Per la prima volta, le spedizioni di smartwatch hanno superato le spedizioni di fitness tracker. Sono diventati la seconda categoria più grande di wearable, con un incremento del 4,3%.

Il motivo dietro l'aumento delle spedizioni di smartwatch è stato dettato dalla domanda degli utenti richiedenti caratteristiche e funzioni sempre più potenti; ecco perché si stanno gradualmente spostando verso gli orologi intelligenti. Inoltre, non c'è un'enorme differenza di prezzo tra uno smartwatch e un fitness tracker.

Per quanto riguarda le aziende, Apple sta dominando il mercato con una quota di mercato del 28,8% e spedizioni di 39,8 milioni di unità. Tuttavia, le spedizioni di Apple Watch sono diminuite del 35,5%, ma è riuscita a mantenere il vantaggio grazie alle AirPods.

Samsung ha conquistato il secondo posto con una quota di mercato del 9,2% e 12,7 milioni di spedizioni. Anche Xiaomi ha registrato gli stessi numeri.

Huawei ha conquistato la quarta posizione con il 7,9% della quota di mercato; ha spedito circa 10,9 milioni di unità. Voi avete già un wearable? Quale? O siete in procinto di acquistarne uno per Natale?

Per chi fosse indeciso, segnaliamo che Apple Watch SE 2021 si trova a soli 346,99€ (40mm, GPS+Cellular): è un'offerta unica, perfetta per le festività natalizie. Se avete un iPhone non potete non avere un orologio della mela.