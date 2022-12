Tutti pazzi per gli AirPods Pro (2022): vendite da RECORD

Buone notizie per Apple: la compagnia di Cupertino ha venduto oltre 4 milioni di AirPods Pro (2022) in circa una settimana e mezzo. Questo è un ottimo dato per un dispositivo molto intrigante per il pubblico. Pensate che si tratta di un wearable ricco di features all’avanguardia, ottimo sotto tutti i punti di vista, leggero e con tanta tecnologia a bordo.

La compagnia di Tim Cook è una realtà leader nel settore degli smartphone, tablet, laptop fanless e di punta, ma anche nel campo degli smartwatch e degli auricolari True Wireless Stereo.

AirPods Pro (2022): vendite da record in una settimana

A riportare la notizia ci ha pensato il sito di Canalys; il portale ha riferito che la seconda generazione di AirPods Pro di Apple è un vero successo. I fan della mela attendevano questo gadget da tantissimo tempo ed è stato in grado di generare grandi vendite in pochissime settimane: si parla di 4 milioni di pezzi venduti in circa 10 giorni. Nell’ultimo trimestre poi, l’azienda è riuscita a vedere una crescita del 34% rispetto al trimestre del 2021. Mentre troviamo Apple che “sale”, Samsung scende con i suoi Galaxy Buds Pro 2 che hanno segnato un notevole calo nel terzo trimestre dell’anno.

Intanto, se volete il modello di prima generazione (è ancora attualissimo ed è un Best Buy), sappiate che costa solo 204,59€ su Amazon e si risparmia un ulteriore 20% al momento del checkout. Le spese di spedizione sono gratuite e totalmente assenti; vi invitiamo a prender seriamente in considerazione l’eventuale acquisto, ma fate presto. Tutti i modelli di AirPods stanno andando a ruba sullo store di Jeff Bezos. C’è la possibilità di pagare a rate questo articolo ma anche di restituirlo gratuitamente entro il 31 gennaio 2023. Vedendo bene la pagina, ci sono solo sei modelli a disposizione: siate veloci, altrimenti rischiate di non riceverli entro Natale.

