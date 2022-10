Tutti in forma con Apple e il servizio Fitness+

Apple ha appena promosso il servizio di Fitness+ a tutti i suoi utenti in una nuova campagna promozionale uscita sui social. Di fatto, con il debutto di iOS/iPadOS 16.1 avvenuto pochi giorni or sono, l’OEM di Cupertino ha finalmente dato la possibilità ai suoi utenti di utilizzare Fitness+ anche senza l’ausilio di un wearable.

Mentre in passato era limitato ai soli possessori di Apple Watch, adesso la piattaforma è disponibile per chiunque possieda un iPhone. Ecco perché Apple sta promuovendo questo servizio in una nuova pubblicità.

Apple promuove Fitness+ sui suoi social

Per chi non lo sapesse, il servizio permette di usufruire di una serie di allenamenti personalizzati e non solo per 9,99 dollari/euro al mese. Volendo, lo trovate anche nel pacchetto Apple One insieme a servizi aggiuntivi come Apple TV+, Music, News, Arcade e iCloud+. Non di meno, grazie a questo programma, potrete trovare i migliori allenamenti del mondo e seguirli con i professionisti selezionati dall’azienda di Cupertino.

L’estensione della piattaforma agli utenti utilizztori di iPhone permette di aumentare anche le quote di persone paganti per il servizio e di competere così come servizi rivali come Peloton Digital, Buddyfit e non solo. Ecco le parole della compagnia in merito:

Ora tutto ciò di cui hai bisogno è iPhone per iscriverti e accedere a migliaia di allenamenti video e audio, da HIIT a Yoga. E meditazioni guidate. Vai oltre con le metriche personalizzate di Apple Watch. Trovalo nell’app Fitness su iPhone, iPad o Apple TV.

Voi vi siete già abbonati alla piattaforma? Avete intenzione di farlo o andate in palestra in maniera canonica? Diciamo che questa moda dell’allenamento in casa è nata in pandemia e, per fortuna, sta continuando anche ad emergenza sanitaria finita. Nel caso contrario, avete intenzione di provarla?

