Tutti i prodotti Apple dovranno passare alla USB C entro il 2025

Sembra che tutti i prodotti Apple che utilizzano ancora la Lightning port dovranno switchare alla USB Type C entro il 2025. L’azienda di Cupertino dovrà adeguarsi necessariamente se vuole vendere ancora i suoi gadget in Europa.

Di fatto, poche ore fa, il Parlamento europeo ha approvato una legge che mira ad unificare un caricatore unico per tutti i dispositivi elettronici. Entro la fine del 2025 (aka l’inizio del 2025) non dovreanno più essere venduti nuovi iPhone, cuffiette o altri oggetti con la Lightning proprietaria. Lo stesso varrà per tutti gli altri brand di tecnologia.

iPhone e AirPods: tutti i nuovi prodotti Apple che useranno la USB C

La nuova legge colpisce in maniera diretta soprattutto Apple, visto che la società di Tim Cook utilizza ancora un’ampia gamma di device con la porta proprietaria vecchia di dieci anni. Vediamo quali sono i device della mela che dovranno switchare alla USB C:

iPhone;

iPad base. Al momento non sappiamo se quello di decima generazione avrà già la USB C o ancora la Lightning;

AirPods, o meglio, la custodia di ricarica degli AirPods;

Accessori MagSafe, per PC come Magic Keyboard, Trackpad, Mouse, EarPods e i gadget di Beats.

Se ricordate, all’epoca Tim Cook presentò la Lightning come lo standard per il prossimo decennio. Era il 2012 e l’azienda aveva appena annunciato al mondo l’iPhone 5. Questo era più resistente e più facile da utilizzare rispetto al connettore a 30 pin che avevamo finora. Fu proprio Phil Schiller a definire la Lightning come il “connettore moderno per il prossimo decennio”.

Sebbene Apple abbia scelto di portare USB-C su molti dei suoi modelli di iPad, per la maggior parte è rimasta fedele a Lightning per i suoi prodotti più popolari. Nel frattempo, il resto del settore è passato in modo schiacciante a USB-C. La maggior parte degli smartphone di punta Android è dotata di USB-C e la porta è diventata lo standard per i prodotti di consumo sia per i produttori che per i clienti.

