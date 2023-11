Tutti i BUNDLE PS5 in offerta Amazon per il Black Friday

Il Black Friday 2023 potrebbe essere la tua occasione per mettere le mani sulla PlayStation 5. Sony si è davvero scatenata quest’anno e sta proponendo sconti che la rendono davvero irresistibile. In questo articolo vogliamo dunque segnalarti tutti i bundle PS5 che puoi acquistare in offerta per questa occasione. Li trovi di seguito.

Bundle PS5 in offerta Black Friday: la lista

Facciamo una premessa: tutti i bundle che seguono includono una PlayStation 5 Standard Edition, il modello con lettore disco che ti permette di riprodurre i tuoi giochi, film o serie TV sia in fisico che in digitale. La confezione include sempre un DualSense, i vari cavi di collegamento e una copia digitale del gioco protagonista del bundle.

PS5 con Final Fantasy 16 a 469,99 euro invece di 619,99

PS5 con EA Sports FC 24 a 499,99 euro invece di 619,99

PS5 con God of War Ragnarok a 499 euro invece di 619,99

PS5 con Call of Duty Modern Warfare 3 a 499 euro invece di 619,99

Visti i prezzi eccezionali alcune scorte stano finendo, quindi se hai fatto la tua scelta ti raccomandiamo di approfittarne il prima possibile. Non possiamo che augurarti un buon proseguimento e fantastici affari con gli sconti Amazon per il Black Friday 2023.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.