Tutti i film in arrivo al cinema a gennaio 2025

Si sta avvicinando l’inizio del nuovo anno e per il grande schermo, nelle sale cinematografiche italiane, sono attese tante belle novità. Scopriamo insieme quali sono i film in arrivo al cinema a gennaio 2025. Ci sono tantissimi titoli super attesi in programma. Quindi prepara il tuo calendario in base al loro arrivo.

Cinema: tutti i film in arrivo nelle sale a gennaio 2025

Vediamo quindi tutti i film in arrivo al cinema per gennaio 2025.

Gennaio 2025 (Eagle Pictures)

Tom Hanks e Robin Wright raccontano amore e perdita in un luogo dove ogni emozione trova il suo spazio, tratto dalla graphic novel di Richard McGuire.

1 gennaio (Lucky Red)

Il film ripercorre la vita e la carriera di Robbie Williams, tra successi, difficoltà e la scalata verso la popolarità.

1 gennaio (01 Distribution)

Biopic sugli ultimi anni della celebre soprano Maria Callas, interpretata da Angelina Jolie, diretto da Pablo Larraín.

1 gennaio (Universal)

Un horror gotico diretto da Robert Eggers, dove il Conte Orlok, ossessionato dalla moglie di Thomas Hutter, scivola nella follia e nel sangue.

1 gennaio (Warner Bros)

Il viaggio animato nella Terra di Mezzo rivela epiche battaglie e leggende dei Rohirrim, con la regia di Kenji Kamiyama.

1 gennaio (Eagle Pictures)

Sonic e i suoi amici affrontano il potente Shadow, in un’avventura che metterà alla prova il coraggio del Team Sonic.

9 gennaio (Warner)

Thriller-horror psichedelico, diretto dal debuttante Drew Hancock, che promette un’esperienza enigmatica e spaventosa.

16 gennaio (Sony)

Paddington torna in Perù per un’avventura emozionante con la famiglia Brown, esplorando foreste e montagne peruviane.

17 gennaio (Universal)

Una famiglia si rifugia in una casa isolata per sfuggire a una creatura, ma scopre che il vero orrore si nasconde al suo interno.

30 gennaio (Warner)

In un pianeta ghiacciato, un membro sacrificabile di una spedizione umana si rifiuta di lasciare il suo posto al clone destinato a sostituirlo.

Questi sono i film in arrivo a gennaio 2025 nei cinema italiani. Ti ricordiamo però che le date potrebbero subire delle variazioni.