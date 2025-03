Il tuo account Netflix, Roblox e Discord potrebbe essere sul Dark Web

Una recente analisi effettuata dai ricercatori di Kaspersky Digital Footprint Intelligence ha rivelato che anche il tuo account Netflix, Roblox e Discord potrebbe essere finito sul Dark Web a tua insaputa. Questo sarebbe successo o potrebbe succede nel caso in cui anche tu, come molti, ti sei registrato su queste piattaforme con un indirizzo email aziendale.

Si tratta di una cattiva abitudine che, dal 2019 al 2024, ha permesso ai cybercriminali di compromettere una buona percentuale di questi account. Sul totale delle violazioni, “dalla ricerca emerge che, in media, il 7% degli utenti il cui account è stato compromesso aveva precedentemente effettuato la registrazione su queste piattaforme utilizzando un indirizzo e-mail aziendale“ hanno spiegato i ricercatori.

Sergey Shcherbel, esperto di Kaspersky Digital Footprint Intelligence, ha affermato: “Registrarsi a diversi servizi per uso personale con l’e-mail aziendale non è una buona pratica. Innanzitutto, si potrebbe perdere l’accesso a questi account nel caso in cui si cambi lavoro. Inoltre, potrebbe comportare rischi sia per la sicurezza personale che per quella dell’azienda”.

Come proteggere o salvare il proprio account dal dark web

Un modo per proteggere il proprio account dal dark web è quello di non registrarsi con una email aziendale a piattaforme come Netflix, Roblox e Discord.

Inoltre, un altro modo è quello di utilizzare password complesse e sempre differenti per ogni servizio a cui ci si registra.

“Se le password si ripetono in modo prevedibile in diversi servizi – ad esempio, ‘Word2025!’, dove ‘2025’ è una parola ricorrente – aumenta il rischio di compromissione anche di altri account, inclusi quelli di lavoro, nel caso in cui l’e-mail aziendale venga diffusa nel dark web”, ha precisato Shcherbel.

A questo si aggiungono anche buone abitudini che proteggono dati personali e dispositivi. Infatti, proprio come nel caso delle carte di credito finite sul dark web nel 2024, anche per gli account Netflix, Roblox e Discord la causa spesso è un malware infostealer. Quindi è bene fare attenzione quando si scaricano app, software o file e ai link di phishing o di smishing.

Ma se il tuo account è già finito sul dark web è fondamentale e urgente cambiare subito la password dell’account compromesso. Inoltre, è importantissimo monitorare qualsiasi attività sospetta legata a questo account. Infine, è necessario scansionare tutti i dispositivi per rimuovere eventuali malware rilevati.