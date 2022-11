Tunisia-Francia: non perderti questa partita in streaming all'estero

Viaggi spesso e per lavoro o piacere ti trovi all’estero? Questo ti crea problemi con la gestione dei contenuti delle piattaforme streaming alle quali sei abbonato. Il fatto è che impongono restrizioni digitali sull’accesso da Paesi che non sono l’Italia. Stessa cosa vale per Tunisia-Francia su Rai Play.

Se non vuoi perderti questa partita, valida per la fase a gironi del Gruppo D di Qatar 2022, esiste una soluzione furba e allo stesso tempo economica. Mettendola in pratica sarai pronto per vedere in streaming il match domani, mercoledì 30 novembre 2022, alle ore 16:00, e tutti gli altri in programma.

Devi solo installare sul tuo dispositivo AtlasVPN. Questa VPN è pluripremiata a livello mondiale per la sua tecnologia all’avanguardia. Attivala subito e inizia a goderti una connessione senza più limiti. Sarai libero di accedere a qualsiasi contenuto del Web da qualsiasi luogo, senza distinzioni.

Tunisia-Francia dall’estero: la soluzione è AtlasVPN

Ti consigliamo AtlasVPN perché abbiamo la certezza che i suoi server, aggiornati regolarmente, riescono ad aggirare sempre le restrizioni imposte dalle piattaforme di streaming. In questo modo potrai vedere senza problemi né limitazioni Tunisia-Francia di Qatar 2022.

Devi solo accedere all’app di questa VPN, disponibile per tutti i sistemi operativi e Smart TV. L’account è quello che hai utilizzato durante la fase di acquisto e registrazione. Poi vai alla sezione “Server” dell’applicazione e seleziona un Server Italiano tra quelli disponibili.

Così Rai Play, una volta effettuato l’accesso, riconoscerà la tua connessione come proveniente dall’Italia anche se ti trovi in tutt’altro Paese. Il vantaggio non è solo questo. Infatti, AtlasVPN ti garantisce una navigazione veloce e uno streaming, anche in 4K, ottimizzato e senza buffering.

Avrai la certezza di vedere Tunisia-Francia da qualsiasi luogo e alla migliore qualità possibile. Inoltre, i suoi tunnel crittografati e la navigazione in totale anonimato ti garantiscono il massimo della sicurezza anche quando ti colleghi a internet tramite WiFi pubblici e HotSpot sconosciuti. Attiva subito AtlasVPN.

