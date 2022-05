Tubo flessibile fino a 45 metri con ugello 10 in 1 a 15€ (-50%)

Il prodotto ideale per il tuo giardino, e per un sacco di utilizzi, è questo tubo flessibile da 15 metri, che può espandersi fino circa 45 sotto la pressione dell’acqua. Eccezionale qualità dei materiali, a corredo c’è un ugello 10 in 1 a pistola. Eroghi al meglio l’acqua per ogni utilizzo. Così versatile, che lo userai quotidianamente per un sacco di contesti.

Per prenderlo a 15€ circa appena, dovrai essere veloce però: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine per approfittarne. Godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Sii rapido però: la disponibilità è limitatissima.

Tubo flessibile 15 metri con ugello 10 in 1: imperdibile

Progettato per resistere e durare, è costruito con estrema attenzione ai materiali di costruzione. Lattice a 3 strati, super robusto, per il tubo: supporta fino a 12 bar di pressione senza alcun problema. La valvola di intercettazione ti consente di gestire rapidamente il flusso mentre lo spruzzatore a pistola è praticissimo e dotato di 10 modalità di erogazione.

Lascia tutto in giardino senza remore, il prodotto resiste senza problemi a temperature che vanno da 5 a 45 gradi. Quando lo utilizzi, grazie al design a “espansione” le sue dimensioni arrivano a triplicarsi e il tubo arriva fino a una lunghezza di ben 45 metri.

Insomma, un prodotto eccezionale, adesso anche scontato del 50% su Amazon. Non perdere l’occasione di accaparrarti questo tubo flessibile espandibile da 15 a 45 metri a prezzo ridicolo da Amazon: spunta il coupon in pagina e prendilo a 15€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.