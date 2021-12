TSMC: la produzione dei SoC premium si sposta in Europa

TSMC, la più grande fabbrica di semiconduttori al mondo, sta lavorando per far nascere un nuovo polo industriale nel cuore dell'Europa. Secondo alcune fonti ben informate (riposta Bloomberg), TSMC starebbe pensando alla Germania come Paese in cui realizzare un nuovo importante stabilimento per la produzione dei componenti essenziali (SoC – System on a Chip) per smartphone e altri dispositivi elettronici.

TSMC si prepara a sbarcare in Germania

Alcune persone informate dei fatti avrebbero confermato che alcuni executive di alto livello di Taiwan Semiconductor Manufactoring Co. (TSMC), starebbero lavorando con il governo tedesco per la costruzione di una fabbrica in Germania. Lora Ho, una dirigente di TSMC, ha sottolineato che la compagnia starebbe attualmente valutando alcuni elementi tra cui sussidi governativi, l'eventuale domanda del mercato e anche il tessuto imprenditoriale locale.

La notizia non desta sorpresa per gli analisti di settore: già questa estate, infatti, il presidente di TSMC Mark Liu, aveva informato gli investitori che l'azienda avrebbe iniziato a instaurare un rapporto con il governo tedesco circa l'eventuale nascita di un polo industriale in Germania. Quella di oggi non è altro che la conferma dell'imponente piano di espansione del colosso taiwanese anche in Occidente; l'azienda, inoltre, avrebbe già messo sul piatto 7 miliardi di dollari per la realizzazione di un impianto in Giappone e 12 miliardi di dollari per la creazione di una industria in Arizona, negli Stati Uniti.