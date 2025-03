Trust Yuki: il mouse wireless silenzioso a soli 9,49 euro (Offerte di Primavera Amazon)

Per la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon puoi aggiungere una periferica molto utile per il tuo lavoro, specie in mobilità: il mouse wireless silenzioso Trust Yuki che, grazie al 37% di sconto, oggi puoi acquistare a soli 9,49 euro invece di 14,99 con spedizione Prime e consegna veloce.

Trust Yuki: il mouse wireless davvero silenzioso

Trust Yuki è un mouse wireless silenzioso, compatto e versatile: con la connessione multi-dispositivo, puoi collegarlo via Bluetooth o con il ricevitore USB a 2,4 GHz, passando facilmente da un dispositivo all’altro senza problemi. Funziona su Windows, macOS, iOS, Android e Chrome OS e potrai quindi utilizzarlo su PC, smartphone, tablet o laptop senza problemi.

I pulsanti silenziosi ti permettono di lavorare in tutta tranquillità ovunque ti trovi: la sensibilità regolabile fino a 1600 DPI ti assicura la precisione e la fluidità che servono per il lavoro, con un design ambidestro e compatto che lo rende comodo per qualsiasi esigenza.

Con il mouse wireless silenzioso Trust Yuki lavori ovunque, in totale silenzio e con il massimo della praticità. Acquistalo a soli 9,49 euro.