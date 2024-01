Trust Verto è il mouse che SALVA il polso: wireless e verticale (-19%)

Per un mouse che non affatica il tuo polso e ti concede tutta la libertà di movimento che desideri, c’è bisogno di un modello verticale. Non ne hai mai sentito parlare? Beh, Trust Verto appartiene proprio a questa categoria e non ti fa mancare niente tra le mani.

Comodo, rispetta la postura fisiologica del braccio ed è wireless quindi dici addio ai cavi e ai fili sulla scrivania. Collegati su Amazon dove lo trovi in promozione, il ribasso del 19% te lo fa pagare appena 21,99€. Cosa aspetti?

Delle spedizioni non ti preoccupare, come al solito sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Trust Verto: un mouse wireless e verticale per un polso senza dolori

Passare tante ore davanti al computer non è semplice. Se rientri in questa categoria di utenti sai bene che i problemi al polso e all’articolazione sono dietro l’angolo. Quindi perché non prevenire? Dopotutto è meglio che curare.

Trust Verto è il prodotto che fa al caso di qualunque genere di utente. Naturalmente ai primi utilizzi sarà un po’ strano ma basta qualche giorno ad abituarsi anche perché ti accorgerai di arrivare a fine giornata lavorativa senza più fastidi.

Si collega al tuo dispositivo con un semplicissimo micro ricevitore USB che non richiede installazioni. Ha sei pulsanti in tutto e DPI regolabili così da poter personalizzare l’esperienza.

In termini di autonomia non avere pensieri: grazie a delle semplicissime batterie hai mesi e mesi di utilizzo davanti a te.

Pronto a dargli una chance? Ti conviene non perdere questa occasione: collegati su Amazon dove puoi approfittare dello sconto e pagare il tuo mouse Trust Verto a soli 21,99€ in colorazione bianca.

