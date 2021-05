Il gaming set GXT 838 Azor di Trust è in promozione su Amazon a soli 24,91€. Il ribasso del 20% corrisponde a uno sconto effettivo di 6,07€ che rende l’acquisto più conveniente.

Le spedizioni sono gratuite e rapide in tutta Italia.

Trust: il gaming set definitivo a prezzo eccezionale

Una tastiera e un mouse dedicati al gaming sono d’obbligo se i videogiochi sono il proprio passatempo preferito. Grazie a questo set è possibile acquistare entrambi con un rapporto qualità/prezzo eccezionale.

La tastiera è compatibile con ogni genere di PC e laptop. È di tipo cablato e dunque deve essere collegata al dispositivo mediante una presa USB. Vanta tutte le caratteristiche di un prodotto gaming: è di tipo meccanico e possiede ben 12 tasti multimediali ad accesso diretto.

Il layout integrale fornisce tutto ci di cui si ha necessità. Sono presenti la tecnologia anti-ghosting e uno speciale interruttore che disabilita in tasto Windows per evitare problematiche in gioco.

Degna di nota l’illuminazione LED che consente d’impostare fino a 3 modalità di colore con luminosità personalizzabile.

Il mouse, invece, ha una velocità variabile dagli 800 ai 3000 DPI. Grazie all’apposito tasto è possibile selezionare quella più vicina alle proprie esigenze. Sul corpo sono presenti ben sei pulsati sensibili e altamente responsivi. L’ergonomia è top in quanto si adatta al palmo della mano in modo confortevole. In questo caso, l’illuminazione RGB è a ciclo continuo.

Puoi acquistare il set di mouse e tastiera GTX 838 Azor di Trust su Amazon ad appena 24,92€. Le spedizioni sono operate in circa quattro giorni. Sono gratuite sia per i membri con abbonato Prime che per chi effettua il primo ordine idoneo alla promozione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Videogames