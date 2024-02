Trust Gaming GXT 415 Zirox: cuffie da gaming con microfono a soli 16€

Hai appena acquistato un gioco per computer o consolle e ti mancano solo delle belle cuffie da gaming? Allora fai il colpaccio su Amazon e metti le tuo carrello le Trust Gaming GXT 415 Zirox a soli 16,99 euro, invece che 19,99 euro.

Già il prezzo di listino non era altissimo ma con questo ulteriore sconto del 15% sono da pendere al volo. Avrai così delle cuffie molto comode che potrai collegare a qualsiasi dispositivo e che regalano un audio perfetto. In più sono dotate di un microfono per comunicare con i tuoi amici durante le partite multiplayer online.

Trust Gaming GXT 415 Zirox a prezzo sgretolato

Sicuramente a un prezzo così basso viene difficile pensare di poter acquistare qualcosa di meglio. Trust riesce sempre a trovare il giusto compromesso tra costo basso senza sacrificare la qualità, e queste cuffie da gaming sono un esempio lampante. Hanno un ottimo audio e un design confortevole, con cuscinetti morbidi e un archetto regolabile.

Sono dotate di un microfono che capta perfettamente la tua voce e la restituisce forte e chiara. Hanno dei pratici comandi posti sul padiglione per regolare il volume e accendere o spegnere il microfono. E grazie al cavo jack da 3,5 mm le puoi collegare praticamente a qualsiasi piattaforma.

Approfitta anche tu di questa interessantissima promozione prima che scada. Vai su Amazon e acquista le tue Trust Gaming GXT 415 Zirox a soli 16,99 euro, invece che 19,99 euro. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.