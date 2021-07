Trust Fyda è in promozione su Amazon a soli 18,99€. Il ribasso del 20% ti permette di risparmiare qualche euro e in più, grazie a un'altra promozione, dal carrello viene sottratto un aggiuntivo euro in fase di checkout.

Lo acquisti e lo ricevi in tempi rapidissimi e gratuitamente in tutta Italia.

Mouse ergonomico: Trust Fyda è in tuo soccorso

Trust Fyda è un mouse esteticamente curato nei minimi particolari. Se sei alla ricerca di un prodotto che ti possa garantire comfort, poi, sei proprio nel posto giusto. Creato appositamente per questo scopo, custodisce al suo interno delle funzioni che devi scoprire.

Tra le prime caratteristiche che noti c'è il suo essere wireless. Grazie al ricevitore USB lo colleghi a qualunque dispositivo tu voglia e non ti preoccupi di tutti quei fastidiosi fili che potrebbero ingombrarti. Non ti preoccupare della stabilità della connessione perché lo puoi utilizzare fino a 10 metri di distanza.

Unico particolare a cui devi fare attenzione è il fatto che è dedicato a chi utilizza la mano destra. Nel caso in cui tu sia mancino, purtroppo devi lasciartelo scappare.

Sulla sua superficie sono presenti 6 tasti in totale ossia il click destro, quello sinistro, la rotellina di scorrimento e i tasti avanti e indietro azionabili con il pollice. Il sesto, infine, ti permette di modificare i DPI in base a dei livelli prestabiliti ossia 800, 1200, 1600, 2000 e 2400.

In ultima ma non per importanza, ha integrata una batteria ricaricabile quindi quando si esaurisce la carica ti basta collegarlo a un semplice cavo.

Acquista subito il tuo mouse ergonomico Trust Fyda a soli 18,99€ su Amazon. Se sei un cliente Prime lo ricevi in sole 48 ore a casa tua. Se invece non lo sei, non ti preoccupare perché le spedizioni sono gratuite se scegli quelle nei punti di ritiro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica