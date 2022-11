Trust Arys: soundbar PC compatta a MENO di 20€

Amplifica il volume del tuo PC in modo innovativo e senza occupare tanto spazio. Oggi grazie ad Amazon con una piccola spesa fai un grande acquisto. Metti subito nel tuo carrello la soundbar Trust Arys a soli 19,50 euro, invece che 25,99 euro.

Con questa piccola barra audio avrai il suono che desideri senza dover mettere sulla tua scrivania enormi casse e tanti cavi. Nonostante è super compatta ha comunque un ottimo audio, di alta qualità, con una potenza di picco di 12 W. A un controllo semplice con una manopola in stile radio e un design moderno che gli conferisce un aspetto raffinato.

Trust Arys: audio spettacolare in pochissimo spazio

Questa soundbar è talmente sottile che la potrai inserire sotto lo schermo del PC. Rappresenta un’ottima soluzione quando non c’è molto spazio e vuoi comunque amplificare il suono di un tuo dispositivo. Tra l’altro, proprio per le sue dimensioni, è perfetta da usare anche per i laptop, la puoi portare ovunque insieme al tuo portatile.

Per usarla basterà collegare l’altoparlante al tuo dispositivo con il cavo USB, per l’alimentazione, e quindi il jack audio da 3,5 mm per il suono. Data la sua ampia versatilità, volendo la potrai usare anche per un monitor o una TV. Goditi i tuoi contenuti video come film o serie TV, con un suono migliorato e potente.

Non aspettare che l’offerta finisca, a questo prezzo andrà a ruba per cui dovrai essere veloce. Vai subito su Amazon e acquista la tua soundbar Trust Arys a soli 19,50 euro, invece che 25,99 euro. Se la ordini oggi la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.