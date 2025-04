Truffe Telefoniche: quando la voce è dell'intelligenza artificiale

Gli esperti in cybersecurity stanno avvertendo circa nuove truffe telefoniche che sfruttano l’intelligenza artificiale per clonare la voce di familiari e personaggi famosi. L’obiettivo è quello di estorcere più facilmente del denaro facendo leva su affetti personali, preoccupazione e urgenza. Questi elementi fanno parte delle tecniche di ingegneria sociale sfruttate dai criminali del web.

Nello specifico, potresti ricevere una chiamata dove, dall’altra parte, a parlarti è la voce di un tuo parente o amico. La richiesta di aiuto prevede l’invio di denaro così da evitare il peggio. Peccato però che non si tratta veramente della persona che conosci, ma della perfetta riproduzione della sua voce, così naturale e precisa da sembrare vera. Ecco perché è importante prestare molta attenzione.

Agendo in preda al panico è facile cadere nella trappola e così perdere denaro e sicurezza personali. Infatti, queste nuove truffe telefoniche con intelligenza artificiale possono lasciare conseguenze tristi per molto tempo nelle vittime a livello psicologico e sociale. Come puoi difenderti da queste spregevoli tecniche che sfruttano anche lo spoofing telefonico per clonare numeri telefonici.

Come evitare la trappola delle truffe telefoniche con intelligenza artificiale

Gli esperti di sicurezza informatica consigliano di mettere in pratica le cosiddette buone abitudini contro i raggiri di phishing e smishing anche con le truffe telefoniche che sfruttano l’intelligenza artificiale.