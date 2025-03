Truffe Telefoniche e Intelligenza Artificiale: la parola da non dire mai

Uno degli elementi che stanno rendendo le truffe telefoniche sempre più pericolose e dai metodi insidiosi è l’intelligenza artificiale. Purtroppo cybercriminali e call center hanno scoperto i vantaggi, solo per loro, dall’utilizzo di questa novità nel loro campo e stanno rendendo la vita difficile ai consumatori.

Laura Grandi, presidente di Federconsumatori Toscana, ha spiegato: “Con l’AI riescono ad alterare tono e timbro della voce per far pronunciare alla vittima frasi o parole che in realtà non ha mai detto ma rendendo, di fatto, il contratto valido“. In pratica riescono a far dire alla vittima ciò che loro vogliono, senza che questa abbia mai pronunciato quella frase.

A questi “truffatori” basta solo una semplice parola, che non dovreste mai dire durante una chiamata: “Sì“. Le nuove truffe telefoniche non avvengono più in chiamata, ma a seguito di una chiamata dove la vittima ha detto “sì” senza aver per forza confermato qualcosa. Cosa è necessario fare per proteggersi da questa tecnica ed evitare le truffe che sfruttano l’intelligenza artificiale a nostro danno?

Truffe Telefoniche: come proteggersi dall’Intelligenza Artificiale

Sempre Laura Grandi ha anche specificato cosa è necessario fare per proteggersi dalle truffe telefoniche che sfruttano tecniche di intelligenza artificiale per mettere sotto scacco le vittime. “Il consiglio che diamo sempre è quello di non dire mai ‘sì’ durante la conversazione“, ha dichiarato la presidente di Federconsumatori Toscana.

Inoltre ha anche aggiunto che tutti dobbiamo “avere il coraggio di essere scortesi“. “In altre parole quando dall’altra parte sentite che c’è l’operatore di un call center che vi propone offerte, promozioni o altro: riagganciate subito“, ha concluso la Grandi.

La presidente di Federconsumatori ha anche ricordato: “Tra le tipologie che contraddistinguono questi comportamenti scorretti ci sono le truffe tramite call center: si viene contattati da un numero sconosciuto che propone soluzioni particolarmente vantaggiose per la fornitura di a luce e gas. Inoltre, è possibile che l’operatore chieda di poter registrare la telefonata durante la quale è richiesta l’accettazione delle condizioni contrattuali proposte“.

Cosa fare per difendersi dalle strategie di queste truffe telefoniche? Grandi ha spiegato: “Se proprio volete confermare la vostra identità, nel momento in cui vi si chiede se siete il signor Ferrari, un semplice: ‘Sono io’ vi eviterà problemi“.