Truffe Telefoniche: elenco dei numeri a cui non rispondere a marzo 2025

Siamo già arrivati alla metà del mese di marzo 2025 e gli esperti hanno redatto un elenco dei numeri telefonici a cui è importantissimo non rispondere perché segnalati come pericolose truffe telefoniche. Sapere quali sono le numerazioni potenzialmente scam è necessario per proteggere i propri dati personali e le proprie informazioni finanziarie.

I criminali del web, ma anche call center senza scrupoli, si inventano sempre nuove strategie per mettere sotto scacco le vittime. UniCredit ha appena avvertito di una nuova truffa SMS con chiamate false. Una situazione particolarmente a rischio per tutti gli utenti che hanno un numero di telefono attivo.

Ecco perché è utile conoscere come proteggersi dai numeri che diffondono truffe telefoniche già conosciute ed emergenti.

Truffe Telefoniche: un elenco di nuovi numeri da non considerare quanto ti chiamano

Si aggiorna la lista di numeri e prefissi da non considerare quando ti chiamano perché nascondo insidiose truffe telefoniche. Vediamo insieme quali sono e perché è importante non rispondere nemmeno quando ricevi una chiamata con quella numerazione.

+375 602605281

+371 27913091

+371 78565072

+563 22553736

+370 52529259

+255 901130460

+39 02 692927527

+39 02 22198700

+39 0280887028

+39 0280887589

+39 02 80886927

Questi numeri di telefono possono diffondere truffe telefoniche generiche e telemarketing selvaggio. Per questi due motivi è meglio ignorare chiamate provenienti da tali numerazioni. Inoltre, è importantissimo anche bloccarle sul proprio dispositivo segnalandole come chiamate spam, così da essere protetti in futuro.

Meglio ancora sarebbe inserire queste numerazioni già all’interno dell’elenco dei numeri bloccati nelle impostazioni del proprio smartphone. Infatti, ricordarsi quali sono i numeri a cui non rispondere non solo è difficile, ma quasi impossibile se non si ha una memoria incredibilmente allenata.

Vai alle impostazioni del dialer del tuo telefono e raggiungi la sezione “numeri di telefono bloccati“. Lì aggiungi quelli indicati nella lista sopra menzionata. Ricordati di aggiornarla ogni volta che vengono segnalati altri numeri di telefono segnalati come truffe telefoniche.

Tra queste c’è anche la “nuova” truffa Wangiri, i cui prefissi segnalati questo mese, che la veicolano, sono: