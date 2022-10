Truffe online: se ricevi questa email non è Unieuro, ma phishing

Unieuro, la famosa catena di negozi fisici e online di elettronica, è stata utilizzata come esca per una pericolosa campagna phishing. La falsa email si sta diffondendo tra le caselle di posta elettronica di diversi utenti in questi giorni. Perciò fai molta attenzione perché anche tu potresti finire nel mirino di possibili truffe online.

La mail sembra proprio essere stata inviata da Unieuro. Ci sono il logo e i colori del brand. Quindi, chiunque potrebbe cadere nella trappola e fare il gioco dei cybercriminali che l’hanno realizzata. Meglio evitare di finire vittima di questi spietati attori malevoli del Web.

La tecnica è ormai simile alle classiche truffe online di phishing. La preda è invitata a rispondere a un sondaggio che può farle vincere una Smart TV Samsung. Per invogliare il destinatario del potenziale premio, si legge che l’utente è stato “selezionato per partecipare gratuitamente” al programma fedeltà della presunta Unieuro.

È importantissimo proteggersi da questi attacchi. Purtroppo però, vista la tecnica sempre più efficacie, non basta essere prudenti. Chiunque, anche i più esperti, possono cadere vittima di queste truffe online sofisticate e curate nei minimi dettagli.

Perciò ti consigliamo di installare un buon sistema antivirus che integri una protezione contro attacchi phishing e siti falsi. La soluzione che fa proprio al caso tuo è AVG Ultimate. Con pochi soldi ottieni una sicurezza totale contro qualsiasi tipo di minaccia.

Truffe online di phishing: ora i cybercriminali sfruttano anche Unieuro

Ovviamente Unieuro non è complice di queste pericolose truffe online che sfruttano la fama del suo nome. Si tratta, invece, dell’ennesima esca per adescare più utenti possibili e così rubare dati personali e dettagli di pagamento dalla carta di credito.

Infatti, cliccando sul link contenuto nel messaggio email, “Rispondi subito al sondaggio“, la vittima viene reindirizzata su una pagina Web fraudolenta. Il sondaggio è relativamente breve, poi un gioco a premi permette di vincere già al secondo tentativo.

Cliccando sul link per richiedere il premio viene avviato in automatico il download di una minaccia informatica che prende il controllo del dispositivo in background. Con AVG Ultimate questo verrà bloccato automaticamente segnalando il pericolo.

