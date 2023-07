Truffe su Google Maps: come puoi difenderti

Possibili truffe su Google Maps potrebbero mettere anche te in seria difficoltà. Questo è quanto emerso da una notizia che sta facendo il giro del mondo, allarmando non poco gli utenti che utilizzano questa app regolarmente per raggiungere delle mete e gli esperti in cybersecurity che riconfermano quanto i criminali del web siano tanto agguerriti e in continua evoluzione.

Cosa sta succedendo sugli smartphone e sui tablet di diversi utenti? Sfruttando al meglio le funzionalità di questo sistema di navigazione social rimangono incagliati in raggiri pericolosi con numeri di telefono fraudolenti e link di phishing nocivi. Una situazione che sicuramente merita uno sguardo più approfondito da parte dei sistemi di sicurezza del colosso di Mountain View.

Solitamente, una volta arrivato alla meta stabilita, Google Maps suggerisce strutture ricettive per la notte, ristoranti dove mangiare o luoghi da visitare. Inoltre, su Google si possono trovare aziende e servizi. Tutti reali, certo, ma con un piccolo problema. In alcuni casi, il numero di telefono o il link viene sostituito o addirittura inserito ex novo da cybercriminali esperti per ottenere truffe invisibili su Google Maps. Per metterti al sicuro ti consigliamo Bitdefender.

Truffe su Google Maps: il caso che sta preoccupando molti

Ad aver rivelato quanto stanno cercando di fare diversi cybercriminali, innescando truffe su Google Maps, è stato un tweet del designer Shmuli Evers. Il povero malcapitato racconta di aver perso il volo che aveva prenotato con Delta Air Lines. Per accelerare i tempi ha cercato il numero di assistenza su Google. Pensando di aver composto il numero ufficiale chiede di prenotare un nuovo volo.

Durante la conversazione dopo meno di un minuto – racconta Shmuli – la linea si è interrotta. In un attimo è stato ricontattato da quelli che si erano spacciati per dipendenti della nota compagnia aerea. Dopo che gli ha fornito numero di conferma del volo e nome, l’operatore è stato in grado di risalire alle informazioni e proporre un volo alternativo con partenza in tarda serata.

My @delta flight got canceled from JFK. The customer service line was huge, so I google a Delta JFK phone number. The number was 1888-571-4869 Thinking I reached Delta, I started telling them about getting me on a new flight. — Shmuli Evers (@Shmuli) July 16, 2023

I sospetti sono sopraggiunti quando gli è stato chiesto di annullare la vecchia prenotazione e confermarne una nuova a un prezzo molto più alto rispetto agli standard. A generare altri dubbi è stata la richiesta di fornire all’operatore i dettagli di pagamento per telefono. Lì ha subito capito di avere a che fare con un truffatore.

Queste truffe avvengono su Google Maps perché molte attività commerciali e servizi presenti su Google non sono seguiti e aggiornati dai legittimi proprietari. Chiunque può quindi inviare informazioni su tali aziende per garantire a Big G di fornire questi dati, altrimenti impossibili. Il nostro consiglio è quello di continuare a utilizzare questa app e tutti i servizi annessi perché molto comodi.

Tuttavia è importante prestare attenzione ai siti che visitiamo e ai numeri di telefono che contattiamo. Meglio passare da canali ufficiali che sappiamo essere postati online dalle vere aziende. Inoltre, è ormai indispensabile attivare un sistema di difesa che protegga i tuoi dispositivi da qualsiasi attacco phishing, smishing e vishing. Il più completo per mobile è Bitdefender, oggi a un prezzo speciale.

