La "truffa dell'hamburger" è in grado di rubarti centinaia di euro

In tutto il mondo, un nuovo raggiro soprannominato la “truffa dell’hamburger” sta mettendo in pericolo tutti gli utenti. Si tratta di un messaggio di testo in grado di rubare centinaia di euro in pochi secondi, tramite la sottoscrizione a servizi premium. Si tratta di un SMS davvero molto insidioso che sfrutta qualcosa che tutti amano e che non rifiuterebbero mai.

Stiamo parlando di un semplicissimo, ma succulento e goloso hamburger gratis. Chi non vorrebbe poter mangiare un buon hamburger senza pagare un centesimo? I cybercriminali lo sanno e stanno “prendendo per la gola” tutte le loro vittime potenziali. Ad allertare per la prima volta questo raggiro è stato l’Istituto Nazionale di Sicurezza Informatica della Spagna.

La prima segnalazione, dopo la quale ne sono arrivate tante altre, è arrivata da un padre preoccupato. Nel comunicato stampa ufficiale si legge: “Ci ha detto che suo figlio aveva ricevuto un SMS, da un numero straniero, in cui gli venivano offerte diverse opzioni regalo da un famosissimo franchising di hamburger. Aveva la possibilità di scegliere tra diverse opzioni regalo, doveva solo rispondere al messaggio scrivendo l’opzione desiderata: A, B o C. Azione che il minore ha compiuto”.

Cosa è successo nel frattempo? “Dopo aver controllato la bolletta del cellulare, ha scoperto che dal suo telefono erano stati inviati 120 messaggi in pochi minuti a numeri stranieri, e quindi il valore della fattura era aumentato in modo significativo. Il nostro utente ha affermato che il messaggio non includeva alcun URL e che il minore non aveva compiuto altre”.

Cosa dare se cadi nella trappola della “truffa dell’hamburger”

Se anche tu, come il figlio di questo utente, sei caduto nella trappola della “truffa dell’hamburger” devi:

contattare subito il tuo operatore telefonico per cancellare qualsiasi servizio SMS premium e all’estero; scansionare il tuo smartphone con un sistema antivirus, nel caso ci fosse un’infezione; controllare tutte le applicazioni installate e disinstallare quelle che non riconosci; rivedere tutte le autorizzazioni concesse alle applicazioni installate e revoca quelle strane o abusive.

Cosa fare per non cadere in questa trappola

Cosa devi fare se non vuoi cadere nella trappola della “truffa dell’hamburger“? Segui alcune buone pratiche con il tuo smartphone. Prima di tutto non lasciare nelle mani dei tuoi figli il tuo smartphone senza prima averli educati sul non rispondere mai agli SMS senza il tuo consenso.

Inoltre, anche tu cerca di controllare con uno spirito critico qualsiasi informazione ti arriva tramite messaggi di testo. Fai attenzione anche al numero di telefono dal quale vieni contattato. Fai attenzione a tutti i prefissi telefonici che solitamente potrebbero nascondere truffe telefoniche pericolose.

Infine, elimina sempre ogni SMS che sembra strano o genera dubbi sulla sua bontà.