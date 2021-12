Truffa delle gift card: la spiacevole sorpresa che trovate sotto l'albero

Ancora truffe a tema natalizio stanno colpendo numerosi utenti che si trovano poi con il conto corrente in rosso. Cybercriminali esperti stanno infatti intensificando nuovi raggiri per riuscire a rubare più soldi possibili alle potenziali vittime. Ecco perché bisogna prestare molta attenzione e non lasciarsi ingannare dalla truffa delle gift card e dei buoni regalo. Scopriamo insieme come riconoscerla per non caderne vittima e trovarsi così con una spiacevole sorpresa sotto l'albero e il conto prosciugato.

Gift card e buoni regalo: la truffa smishing più gettonata

Tutti vorrebbero ricevere in regalo una gift card o dei buoni regalo da utilizzare per acquistare qualcosa che piace. Lo sanno bene i cybercriminali che hanno realizzato una truffa a tema davvero incredibile. Infatti, l'utente riceve tramite un SMS o, ultimamente anche attraverso un messaggio WhatsApp, un avviso che comunica la vincita di un buono regalo o di una gift card.

Solitamente questi tipi di raggiri natalizi sfruttano il nome di qualche marchio della grande distribuzione italiana. Tra i più gettonati ci sono MediaWorld, Esselunga, Coin, Unieuro ed Euronics. Comunque non c'è mai limite alla fantasia per questi criminali, quindi possiamo aspettarci di tutto.

Questo messaggio fraudolento avvisa quindi il povero malcapitato di aver vinto una gift card o un buono sconto da utilizzare in uno dei punti vendita presenti sul territorio. Tuttavia, per poter beneficiare di questo regalo è necessario riscattarlo cliccando sul link indicato nel testo. Ed è qui che si realizza la truffa.

Infatti, l'utente viene reindirizzato su una pagina web che per grafica assomiglia molto a quella ufficiale dell'azienda. Al contrario però, dall'altra parte ci sono cybercriminali esperti che aspettano solo il momento in cui la vittima, inconsapevolmente, inserisce tutti i suoi dati personali e il numero della carta di credito.

Tra l'altro, essendo spesso veicolata tramite WhatsApp, è facile che questa truffa venga diffusa a macchia d'olio perché inoltrata anche ai propri contatti. Ecco perché è importantissimo prima di tutto non cliccare mai su link di dubbia provenienza e inoltre non condividere mai simili messaggi.