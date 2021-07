Sei alla ricerca di un paio di true wireless? Quelle di Xiaomi sono in offerta su Amazon a soli 14,99€. Concludendo l'acquisto ti porti a casa un paio di Mi True Wireless Earbuds Air2 SE che sono favolose.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Cuffie true wireless a rapporto: Xiaomi ti salva ancora

Acquistare un paio di true wireless può voler dire spendere tanto e non avere molto indietro. Con le Mi True Wireless Earbuds Air2 SE di Xiaomi vai sul sicuro. Infatti con un ottimo rapporto qualità/prezzo ti fanno accedere al mondo delle wearable con una spesa minima.

Ricordati le AirPods per via della loro struttura senza punte di silicone, queste sono molto comode e stabili quando le utilizzi. Ti basta infilarle nelle orecchie per capire che anche davanti a movimenti bruschi non cadranno facilmente.

Sono dotate di Bluetooth 5.0 quindi offrono una connessione stabile e che non si stacca anche se ti allontani dallo smartphone di qualche metro. In più hanno integrate degli altoparlanti di ottima qualità per una riproduzione sempre equilibrata e potente.

Piccola chicca di queste cuffie è che hanno dei rilevatori infrarossi al loro interno. A cosa servono? Beh, se magari ti capita di estrarne una dall'orecchio, la musica si ferma automaticamente per riprendere solamente quando entrambe saranno nella posizione giusta.

Infine ti basta sapere che ti offrono fino a 20 ore di riproduzione per passare al lato Xiaomi e convincerti che devi approfittare di questa offerta.

Pertanto, acquista le Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Air2 SE su Amazon a soli 14,99€. Le ordini oggi e le ricevi in appena due giorni se sei abbonato Prime. Altrimenti se sei cliente standard hai le spedizioni gratuite nei punti di consegna.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Wearable