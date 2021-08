Se sei in cerca di un paio di true wireless capiti proprio nel posto giusto: grazie alla promozione su Amazon ti parti questo paio di cuffie a casa con soli 23,99€. La doppia promozione in corso ti fa risparmiare quasi venti euro e in più le ricevi gratuitamente, ovunque tu ti trovi.

True wireless complete di tutto: come non amarle

Le wearable proposte da Aoslen sono complete di tutto: con un acquisto minimo hai delle cuffie che utilizzi per musica, contenuti streaming e molto di più. Grazie alla loro colorazione nera sono eleganti e con la custodia di ricarica hai un'autonomia super longeva.

Appartengono alla tipologia In Ear, in particolar modo sono sprovviste di punte silicone così le indossi senza alcun fastidio. Anche dopo diverse ore di utilizzo non avvertirai dolori alle orecchie perché sono state studiate per essere ergonomiche.

In merito agli altoparlanti c'è poco da dire: la musica viene riprodotta a modo così da farti sembrare all'interno di un concerto. I microfoni integrati ti permettono di utilizzarle anche per effettuare chiamate in cui la voce verrà recepita in modo nitido e cristallino.

Cos'altro dire? Ah, ovviamente che sono impermeabili quindi puoi sfruttarle anche durante gli allenamenti. In queste occasioni ti torneranno utili i comandi touch che ti permettono di cambiare traccia o comunque gestire la riproduzione con un solo tap.

La batteria, infine, ha un'autonomia di tre quattro ore, ma con la custodia di ricarica sei sempre sul pezzo per non rimanere mai senza energia.

Acquista subito le tue true wireless su Amazon a soli 23,99€. Con le spedizioni Prime assicurate le ricevi in appena uno/due giorni lavorativi. Se invece sei cliente standard le ricevi gratuitamente se opti per le consegne nei punti di ritiro.

