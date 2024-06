Ecco il trucco per avere Apple TV+ GRATIS per 3 mesi

Il tuo intrattenimento può prendere il volo grazie ad Apple TV+, la piattaforma di Casa Cupertino che offre un catalogo streaming esclusivo e ricco di contenuti pazzeschi. Ottieni 3 mesi di accesso gratis! Si tratta di un’ottima occasione da prendere al volo prima che termini in un soffio. Qual è il trucco?

Semplice, devi solo aver acquistato un nuovo dispositivo idoneo a marchio Apple. Le categorie compatibili sono iPhone, iPad, Mac o Apple TV. Questa offerta ti dà subito diritto a 3 mesi gratuiti di abbonamento, ma non è disponibile a chi ha già un abbonamento attivo. Inoltre, l’offerta non è cumulabile con Apple One e nemmeno con altre prove gratuite o promozioni legate a questo servizio di streaming.

Apple TV+ GRATIS 3 mesi: un catalogo pazzesco

Scopri il catalogo folle di Apple TV+! Tantissimi contenuti originali ti stanno aspettando. Titoli fantastici e acclamati dalla critica oltre che film e serie TV premiate. Inoltre, puoi accedere anche a eventi sportivi live con opzioni di acquisto in app che arricchiscono ancora di più l’offerta. Ottieni 3 mesi di accesso gratis!

Una volta attivata la prova gratuita al termine dei tre mesi continuerai ad accedere al catalogo a soli 9,99€ con rinnovo automatico. Puoi sempre disdire questo abbonamento in qualsiasi momento, senza alcuna penale o costi extra. Continuerai a vedere i contenuti fino al termine del mese di abbonamento. Cosa stai aspettando? Un intrattenimento con i fiocchi ti sta aspettando? Prova gratis Apple TV+ per 3 mesi.