Con questo trucco accedi ad AMC in streaming dall'Italia

I film e le serie TV disponibili sulle piattaforme più famose in Italia non ti bastano più? Probabilmente hai scoperto che su AMC puoi vedere tutti i contenuti esclusivi in contemporanea che escono negli Stati Uniti, ma non sai come accedere al servizio? Grazie a questo articolo scoprirai il trucco per riuscire a goderti il suo catalogo anche dallo “Stivale”, ma prima attiva NordVPN sui tuoi dispositivi.

Infatti, questa VPN è il fulcro che ti permetterà di aggirare i cosiddetti blocchi regionali che impediscono l’accesso a quei contenuti disponibili solo in determinati Paesi. In pratica, con questo provider e grazie ai suoi server, ti trasferirai in America rimanendo comodo a casa tua, senza dover pagare biglietti aerei e fare un lungo viaggio.

Con oltre 5700 server di proprietà e posizionati in 60 Paesi di tutto il mondo, NordVPN assicura ai suoi utenti un accesso a internet illimitato e senza censure. Selezionando il Paese che desideri, in questo caso gli Stati Uniti d’America per vedere AMC in streaming, puoi goderti tutto ciò che è disponibile fuori dall’Italia, senza rischi né problemi.

AMC in streaming dall’Italia: come impostare NordVPN

AMC offre i migliori film e serie TV in streaming on demand a tutti gli utenti americani. Oltre al servizio gratuito è anche disponibile un pacchetto a pagamento dove trovi film e serie TV spettacolari ed esclusivi, molti dei quali non sono ancora arrivati in Italia. Probabilmente è proprio questo ciò che ti incuriosisce. Allora vediamo come impostare NordVPN, oggi in offerta speciale.

Per prima cosa devi scaricare e installare l’app ufficiale sul dispositivo dal quale ti collegherai alla piattaforma americana. Dopodiché è necessario che accedi con le credenziali fornite durante l’acquisto del tuo abbonamento a uno dei piani di NordVPN. Una volta attivata la VPN è importantissimo che tu vada nella sezione server. Lì devi collegarti a un server americano, fai attenzione a sceglierne uno ottimizzato per lo streaming e aggiornato per aggirare i blocchi regionali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.