Trouver Power 12 è un potente aspirapolvere senza fili di nuovissima generazione, lanciato da YouPin Lab, una realtà che promuove prodotti tech innovativi di qualità e a prezzo accessibile (per approfondire, c'è il sito ufficiale). Il brand è parte dell'ecosistema di marchi di Xiaomi e – quando scoprirai cosa offre questo elettrodomestico – non avrai dubbi: rapporto fra qualità e prezzo eccellente.

Tutto qui? Certo che no! Con il nostro codice sconto, lo prendi dallo store ufficiale presente su Aliexpress a prezzo sensazionale e non solo. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite da magazzino europeo.

Trouver Power 12: un portento di aspirapolvere senza fili

Un gioiellino con potente motore aspirante ciclonico (150AW3/ 23.000PA) che raggiunge i 125.000 giri al minuto. Questo, unitamente all'enorme batteria integrata e al grande serbatoio da 0,4 litri, ti garantirà di poterlo usare fino a 60 minuti di seguito, senza alcun vincolo di cavi. Essendo super leggero, non faticherai a portarlo in giro e usarlo letteralmente in ogni angolo della casa. Anzi, sarà ancora più semplice sfruttando i 3 accessori in dotazione. Arrivi agilmente sotto i mobili e in ogni angolo del soffitto, oltre che chiaramente sul pavimento.

Il bello è che tieni tutto sotto controllo, mentre lo stai usando, direttamente dal display LED a colori posizionato sulla parte alta dell'elettrodomestico. Un vero e proprio concentrato di tecnologia, insomma.

Oltre a questo, massima attenzione anche alla filtrazione dell'aria: il filtro all'interno di questo gioiellino ripulisce l'aria prima di mandarla nuovamente in circolo, funzionando come fosse un purificatore.

Infine, anche l'occhio vuole la sua parte e questo portento non si tira certamente indietro. È semplicemente bellissimo, elegante e con un design curato in ogni dettaglio: lascialo in bella mostra anche quando è in carica, attirerà l'attenzione di chiunque lo veda.

Come anticipato, l'eccellente Trouver Power 12 adesso lo prendi a prezzo eccezionale dallo store ufficiale presente su Aliexpress: mettilo subito nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice sconto “POWER12VAC43” per portalo a casa a 189,99$ appena. Le spedizioni sono super veloci e gratis, direttamente dai magazzini europei dello store ufficiale. Sii veloce: i coupon attivabili sono pochissimi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

