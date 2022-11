Troppe periferiche, poche porte HDMI? GENIALATA a 9€ per risolvere (Amazon)

Un problema comune praticamente a tutti. Abbiamo troppe periferiche come decoder, console di gioco, media player, box TV e non solo: tutto collegato alla televisione. Ecco quindi che spesso gli ingressi HDMI non bastano, come risolvere? Fare il classico “stacca e attacca” non è certamente una buona idea, anzi: a lungo andare può danneggiare gli ingressi.

Uno switch come questo è la soluzione ideale. Si tratta di un accessorio, che da un solo ingresso ti permette di ottenerne immediatamente 3: colleghi le tue periferiche e in un attimo passi da una all’altra. Un prodotto decisamente interessante, che da Amazon porti a casa a prezzo ridicolo, grazie a uno sconto a tempo: completa l’ordine al volo per accaparrartelo a 9€ circa appena, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata.

Più porte HDMI senza sforzo: accessorio indispensabile

Super semplice da usare, devi solo collegare il gadget a un ingresso HDMI del televisore e poi attaccare direttamente a lui le tue periferiche. Premendo un singolo pulsante, puoi passare da un dispositivo all’altro, utilizzando quello che ti interessa.

Un gadget decisamente interessante, che – a meno di 10€ – risulta assolutamente imperdibile. Non perdere l’occasione di fare un goloso affare su Amazon. Completa l’ordine al volo per accaparrartelo a 9€ circa appena.

Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, si tratta di un’offerta a tempo limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.