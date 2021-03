Sei in cerca di un paio di cuffie da Gaming? Le Tronsmart sono in offerta su Amazon a soli 25,99€ grazie a un codice sconto. Il ribasso effettivo, infatti, corrisponde a uno sconto di 14€. Spedizioni veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Tronsmart: le cuffie da gaming che stavi cercando

Con un design accattivante, le cuffie firmate Tronsmart sono pensate appositamente per il gaming. Nella loro colorazione nera, non passano inosservate.

Grazie agli altoparlanti da 50 millimetri di alta qualità e al driver magnetico da 50 mm, il suono erogato è accurato, realistico e in grado di fornire un feedback d’eccezione. Negli scontri in gaming riesce a fornire una marcia in più a chi le indossa.

Dotate di un microfono antistatico e antirumore, queste cuffie non trascurano il lato comunicazione dato che restituiscono una voce cristallina a chi ascolta. L’asta del microfono, poi, è piegabile e regolabile a proprio piacimento.

Degno di nota è il comfort: il corpo con sospensioni permette di utilizzare il dispositivo anche per diverse ore senza avvertire fastidi. I padiglioni auricolari, poi, sono realizzati in proteina bionica morbida.

Grazie alla loro tecnologia sono compatibili con numerose piattaforme come PS4, PS4 Pro / SLIM, Xbox One, Nintendo Switch, PSP e PC.

Puoi acquistare Tronsmart Cuffie Gaming a soli 25,99€ su Amazon collegandoti a questo indirizzo. Ricordati di aggiungerle al carrello e inserire il codice sconto QFNVS5HT per ottenere l’extra sconto. Spedizioni entro 48 ore se sei abbonato a Prime. Consegne gratuite anche in caso di primo acquisto sull’e-commerce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Videogames