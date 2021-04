Sei in cerca di una cassa Bluetooth? Quella prodotta da Tronsmart è oggi in offerta a soli 48,99€, Il coupon del 30% corrisponde a uno sconto esclusivo di 20€ che rende l’acquisto più conveniente. Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia.

Ricorda di spuntare la casella del coupon del 30% prima di aggiungere il prodotto al carrello.

Tronsmart: la cassa impermeabile che cercavi

Con un design lineare e semplice, la cassa Bluetooth Tronsmart racchiude un ottimo rapporto qualità/prezzo grazie all’offerta odierna.

Nonostante le sue dimensioni compatte, i bassi riescono a restituire un suono chiaro e potente. La riproduzione dei contenuti, infatti, è sempre equilibrata con toni alti chiari e suoni decisi.

Punto di favore è la sua impermeabilità certificata dal grado IPX7 e che permette di utilizzare l’altoparlante in ambienti difficili. È infatti possibile portarlo in spiaggia, in piscina o in bagno senza alcun timore utilizzarlo al pieno della sua potenza.

Tra le altre caratteristiche non è da dimenticare la possibilità di controllarlo attraverso l’applicazione e senza dover premere, effettivamente, i tasti fisici.

Degna di nota è poi la batteria che assicura ben 15 ore di riproduzione interrotta. La ricarica veloce tipo C, inoltre, assicura sempre tempi rapidi di ripresa per avere sempre la possibilità di portare l’altoparlante con sé. Il 100% della ricarica può essere ottenuto in solo 3 ore di ricarica.

Puoi acquistare l’altoparlante Bluetooth e impermeabile firmato Tronsmart a soli 48,99€ su Amazon. Ricordati di spuntare la casella del coupon da 30% per ottenere l’extra sconto sul carrello. La promozione è valida fino al 5 aprile 2021 salvo esaurimento scorte.

Ordinalo oggi e ricevilo in tempi rapidi se sei abbonato a Prime o gratuitamente se questo è il tuo primo acquisto sull’e-commerce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica