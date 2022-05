Trojan: come eliminarli dal tuo dispositivo se infetto

Uno degli aspetti che sta preoccupando sempre di più gli esperti in virus, malware, trojan, spyware e ransomware è la sicurezza informatica. Se prima gli utenti in pericolo potevano essere prevalentemente quelli più temerari dell’internet, oggi invece lo sono tutti.

Non solo, ma oltre a essere in crescita il numero di utenti a rischio, è sempre più alto il numero delle vittime di attacchi malevoli. Molto spesso di queste solo alcune si accorgono di essere state colpite da un trojan.

Tra i più diffusi ci sono quelli bancari che, lavorando in background di nascosto nel dispositivo infetto, rubano le credenziali di accesso. L’obiettivo dei cybercriminali è quello di infiltrarsi nei conti correnti online o di clonare le carte di pagamento per il furto di identità e quindi di denaro.

La prevenzione è importante, ma oggigiorno non basta. Molti pensano che sia sufficiente prestare attenzione a dove si naviga o a cosa si scarica per evitare pericolosi attacchi e infezioni trojan, ma non è così. Ad esempio, non è insolito che sul Google Play Store possano infiltrarsi app pericolose infette.

Cosa è necessario fare se si scopre che il proprio dispositivo è stato infettato da un pericoloso trojan? La formattazione, per i PC, o il ripristino di fabbrica, per smartphone e MAC, può non essere sufficiente. Prima bisogna curare il virus. Esistono perciò ottimi sistemi antivirus in grado di debellare le minacce. Uno di questi è McAfee Total Protection.

Trojan e Malware: cosa fare se il tuo dispositivo è stato attaccato

Nel caso in cui dovessi scoprire che il tuo dispositivo è stato attaccato, la prima cosa da fare è identificare la minaccia. Perciò dovrai installare un sistema antivirus dedicato anche a questo. Tra i vari disponibili, come anticipato, c’è McAfee Total Protection. La sua particolarità è che unisce tutto ciò che serve in un unico software.

Infatti, esiste un’applicazione dedicata per ogni sistema operativo che quindi è compatibile per Windows, MacOS, iOS e Android. Una volta avviata l’analisi sarà lui a dirti come procedere per debellare la minaccia e rendere così sicuro il tuo device.

In alcuni casi esistono trojan particolarmente ostici che necessitano di più sforzi per essere eliminati. Attivando la licenza di McAfee Total Protection, al 50% di sconto, avrai a disposizione un team di esperti 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 che sapranno indicarti cosa fare per dire addio al virus e riportare i tuoi dati e il tuo dispositivo sani e salvi a casa.