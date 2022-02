Tripletta smartwatch by Xiaomi SPETTACOLARI: da 29€ a 36€ su Amazon

Tre smartwatch realizzati dal brand Haylou, che gravita all'interno dell'ecosistema Xiaomi. Tre dispositivi super economici, che apprezzi una volta che ce l'hai in mano.

Completi sotto il punto di vista tecnico, sono decisamente belli sotto il profilo del design e realizzati con cura dei dettagli. Ognuno con la sua peculiarità, su Amazon Italia li trovi a partire da 29€ circa (e fino a 36€ circa). Scegli il modello che più ti piace e fai un ottimo acquisto oggi stesso.

Xiaomi: tre ottimi smartwatch, tutti da scoprire

Le classiche chicche parte dell'ecosistema del colosso cinese, che aspettano solo di essere scoperte. Questi wearable di nuova generazione hanno un sacco di funzioni, ma ognuno di essi si distingue per design, display e non solo. Guardali tutti prima di scegliere quello che più ti piace.

Il primo, che è anche il più economico, ha un appeal estetico super sportivo. Dotato di un display enorme da ben 1,69″ è perfetto per chi non vuole sforzare troppo la vista quando verifica le notifiche in arrivo. Ottimo come monitor per la salute (supporta il monitoraggio del battito cardiaco e anche della quantità di ossigeno nel sangue), ti mette a disposizione 12 modalità sportive per monitorare i tuoi allenamenti. Lo prendi a 29€ circa appena, in offerta limitata.

Il secondo modello è super elegante, pensato per chi non rinuncia a uno stile unico, nemmeno quando si tratta di indossabili tech. Anche lui non rinuncia a un display grande, ma soprattutto spettacolare: è un pannello AMOLED da 1,78″ ed è pazzesco. In questa fascia di prezzo, è quasi impossibile trovare uno schermo come questo. Ovviamente, è completo sotto tutti gli altri punti di vista: dallo sport alle feature dedicate alla salute, è il perfetto assistente da polso. Adesso lo prendi a 34€ circa appena, ma per poco: spunta il coupon in pagina e completa l'ordine adesso.

Per finire, un modello in cassa circolare, per chi predilige queste tipologie. Incredibilmente curato sotto il punto di vista estetico e del design, è un oggetto alla moda con una scheda tecnica super tecnologica. Anche per lui, molteplici funzionalità da assistente digitale (come le notifiche mostrate dal polso), da personal trainer (12 modalità sportive supportate) e da monitor per la salute (controllo di battito cardiaco, ossigeno nel sangue, qualità del riposo notturno a non solo). Si tratta di un modello particolarmente amato dagli utenti, com'è possibile verificare dalle recensioni stesse, direttamente su Amazon: puoi prenderlo a 36€ circa appena. Anche in questo caso, spedizioni rapide e gratuite.

Non scegliere uno smartwatch economico a caso. Perché farlo, se puoi puntare sui prodotti Haylou, parte dell'ecosistema Xiaomi e di ottima qualità? Scegli quello che preferisci e vai sul sicuro.