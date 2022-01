Tripletta Amazfit a prezzo PAZZESCO: follia inizio anno (da 28€)

Una tripletta dei migliori smartwatch e smartband Amazfit, tutti in sconto pazzesco su Amazon a inizio anno. Con le promozioni del momento, puoi fare ottimi affari e portare a casa wearable eccezionali a meno di quanto pagheresti per dispositivi anonimi. Scegli il tuo preferito e completa l’ordine adesso: su tutti, godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Amazfit: eccezionali promozioni su questa tripletta di smartwatch

Ho selezionato quelli che secondo me sono i dispositivi da non perdere assolutamente a questo prezzo. Ne ho scelti tre, eccoli tutti.

Il primo – il più economico, ma non meno potente – è Band 5. Un activity tracker impressionante: non potrebbe essere più completo. Oltre a funzionare perfettamente per la gestione delle notifiche, è in grado di affiancarti al meglio durante l’attività fisica, grazie a una serie di feature dedicate. Oltre a questo, ha due chicche: le funzioni dedicate alla salute integrano, oltre alla misurazione del battito cardiaco, anche il monitoraggio della quantità di ossigeno nel sangue. Ancora, con questo gioiellino puoi dialogare con l’assistente vocale Alexa, direttamente dal polso: non te l’aspettavi, vero? Insomma, un wearable pieno di sorprese, che prendi a 28€ circa appena adesso.

Il secondo dispositivo è l’eccellente Bip U, uno smartwatch dedicato agli amanti dello sport e dello stile sportivo. Bello, dotato di ampio display da 1,43” ad alta visibilità e super ricco di funzionalità. Oltre 60 tipologie di allenamento supportate, per monitorare al meglio i tuoi progressi e non solo. Anche in questo caso, si tratta di un monitor avanzato per la salute: battito cardiaco, saturazione di ossigeno nel sangue, qualità del riposo notturno e anche livelli di stress. Ovviamente, ampia possibilità di personalizzazione, grazie a decine di quadranti a disposizione. Questo gioiellino adesso lo porti a casa a 41€ circa appena: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo.

Per finire, Amazfit GTS. Un gioiello al polso, un vero e proprio concentrato di tecnologia in un guscio raffinato e curato in ogni dettaglio. Il display, in cassa squadrata, è un ampio pannello di tipo AMOLED ad altissima visibilità. A protezione, un bellissimo vetro 3D. Perfetto per gestire le notifiche nel quotidiano, è anche perfetto per tenere traccia dei tuoi allenamenti. Infatti, integra addirittura il GPS, perfetto per rilevare con precisioni i tuoi dati sportivi. Ovviamente, questo gioiello da polso non manca di strizzare l’occhio alla salute, grazie a una serie di feature dedicate. Con le promozioni Amazon del momento, questo eccellente wearable lo porti a casa a 64,90€ appena. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine per approfittarne.

Insomma, con le promozioni di inizio anno è possibile fare affari pazzeschi sui migliori wearable Amazfit, direttamente su Amazon. Scegli il tuo preferito e approfittane ora: le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.